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Десятка крутых анекдотов, заставляющая хохотать до упаду
13.02.2017 10:28 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежие анекдоты, чтобы вы могли рассказать их друзьям!
— Знаешь, Андрей, когда я встречаюсь с твоей женой, всегда радуюсь.
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В большой компании друзей наверняка найдется человек, который постоянно рассказывает анекдоты. И, как правило, к нему тянутся люди, потому что хорошенько...
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