﻿ Десятка крутых анекдотов, заставляющая хохотать до упаду. 21.by
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Десятка крутых анекдотов, заставляющая хохотать до упаду

13.02.2017 10:28 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю свежие анекдоты, чтобы вы могли рассказать их друзьям!

Десятка крутых анекдотов, заставляющая хохотать до упаду

— Знаешь, Андрей, когда я встречаюсь с твоей женой, всегда радуюсь.
— Чему?
— Что она не моя жена.

 
 
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В большой компании друзей наверняка найдется человек, который постоянно рассказывает анекдоты. И, как правило, к нему тянутся люди, потому что хорошенько...

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