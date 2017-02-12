Фактрум рассказывает забавную историю про компанию парней, которые выиграли загадочный приз!





Решили мы вчера с друзьями собраться в баре. Пришли, заказали по несколько кружек любимого пивка, сидим, болтаем. Компания приятная, пиво вкусное, сами не заметили, как время пролетело и бар начал закрываться.

Ну, ладно, попросили счёт, официант нам его приносит и говорит:

— А вы знаете, что если вы возьмете ещё по одной кружке пива, то сможете поучаствовать в лотерее?

Мы обрадовались, заказали ещё по пол-литра, получили вместе с ними по билетику. Друзьям ничего не выпало, а мне достался выигрыш. Стер я защитный слой и обомлел:

— О, мужики, повезло! Смотрите, мы выиграли «тридцать НТ»!

— Круто! Каждому по десять НТ!

Что это за загадочное «НТ» мы так и не поняли, подумали, что какое-то фирменное блюдо или напиток. Я решил уточнить у официанта.

— Молодой человек, а что это нам за «тридцать НТ» попалось? Что это вообще такое?

Парень посмотрел на билет и устало ответил:

— Знаете, «тридцать НТ» — это ЗОНТ!