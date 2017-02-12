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Пили с приятелями пиво, а бар проводил лотерею. Взяли мы по билетику…
13.02.2017 10:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает забавную историю про компанию парней, которые выиграли загадочный приз!
Решили мы вчера с друзьями собраться в баре. Пришли, заказали по несколько кружек любимого пивка, сидим, болтаем. Компания приятная, пиво вкусное, сами не заметили, как время пролетело и бар начал закрываться.
Ну, ладно, попросили счёт, официант нам его приносит и говорит:
— А вы знаете, что если вы возьмете ещё по одной кружке пива, то сможете поучаствовать в лотерее?
Мы обрадовались, заказали ещё по пол-литра, получили вместе с ними по билетику. Друзьям ничего не выпало, а мне достался выигрыш. Стер я защитный слой и обомлел:
— О, мужики, повезло! Смотрите, мы выиграли «тридцать НТ»!
— Круто! Каждому по десять НТ!
Что это за загадочное «НТ» мы так и не поняли, подумали, что какое-то фирменное блюдо или напиток. Я решил уточнить у официанта.
— Молодой человек, а что это нам за «тридцать НТ» попалось? Что это вообще такое?
Парень посмотрел на билет и устало ответил:
— Знаете, «тридцать НТ» — это ЗОНТ!
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Всегда приятно, если участвуешь в каком-то конкурсе и выигрываешь. Даже если приз маленький и незначительный, всё равно чувство радости и удовлетворения...
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