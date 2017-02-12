Фактрум делится с читателем интересным видео, которое расскажет вам всю правду об «успешных и богатых» предпринимателях!

Авторы видео в весьма изящной и забавной манере показывают нам, что же на самом деле происходит на таких вот занятиях, где молодые «бизнесмены» рассказывают о своей стратегии успеха.