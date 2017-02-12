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Здравствуйте, лохи! Что было бы, если бы на тренингах говорили правду
13.02.2017 10:49 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем интересным видео, которое расскажет вам всю правду об «успешных и богатых» предпринимателях!
Авторы видео в весьма изящной и забавной манере показывают нам, что же на самом деле происходит на таких вот занятиях, где молодые «бизнесмены» рассказывают о своей стратегии успеха.
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Сегодня Интернет пестрит множеством объявлений о проведении тренингов, которые сделают вас успешными и изменят жизнь. Конечно, среди них можно найти именно тот,...
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