﻿ Здравствуйте, лохи! Что было бы, если бы на тренингах говорили правду. 21.by
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Здравствуйте, лохи! Что было бы, если бы на тренингах говорили правду

13.02.2017 10:49 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем интересным видео, которое расскажет вам всю правду об «успешных и богатых» предпринимателях!

Авторы видео в весьма изящной и забавной манере показывают нам, что же на самом деле происходит на таких вот занятиях, где молодые «бизнесмены» рассказывают о своей стратегии успеха.

 
 
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