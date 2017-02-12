



Вы слышали о таком понятии, как дизайн жизни? Этому можно научиться, например, с помощью книги. Здесь читателю предстоит рисовать, стать супергероем, делать заметки, творить и заряжаться позитивом. Цель — создание той жизни, которая вдохновляет.

«Эта книга для всех, кто, как и я, считает жизнь своим самым важным творческим проектом. Не обязательно иметь опыт работы дизайнером и вообще творческий опыт. Достаточно желания изменить свою точку зрения на жизнь и научиться мыслить, как дизайнер», — пишет автор Айше Берсел.





Какому мужчине не нравится чувствовать себя умным? Всем нравится, вот и подарите ему это чувство.

«Невероятные лабиринты» — это 30 уникальных головоломок. Проходить их сложно, но зато чувство удовлетворения после решения задачи появится непременно!

Книга включает лабиринты-мосты, многоуровневые лабиринты и лабиринты-порталы.





Иногда к занятиям, которые у нас были в детстве, нужно возвращаться и во взрослой жизни. «Вторжение дудлов» — это современная раскраска-антистресс, созданная специально для взрослых.

Здесь каждый рисунок — это отдельная история со своими героями, которые по мере раскрашивания словно оживают на страницах книги.

Огромное количество деталей не даст заскучать и вместе с этим подействует, как лекарство от стресса.





Чтобы творить, не нужно обладать талантом — уверен автор. Остин Клеон написал 10 советов для тех, кто хочет стать творческим, но не знает как. Эта книга учит вдохновляться чужими идеями, следовать за своими интересами и сохранять свободу творчества.





Отличное дополнение к предыдущей книге — этот дневник. Его создал тот же автор Остин Клеон, и две книги отлично дополняют друг друга.

«Творческий дневник Клеона» — это ежедневный курс по развитию своих креативных способностей. Нужно каждый день выполнять по одному заданию. Дневник желательно носить всюду с собой: там есть специальный конверт, куда вы можете «положить» интересную идею.

Вот какие задания предстоит выполнить:

написать 10 вещей, о которых вы думаете больше других;

ответить на вопросы «Что тебя восхищает? / Что тебя подавляет?».





Или 21 способ мыслить нестандартно. Ваш молодой человек будет в восторге от этой книги, если он хочет:

придумывать идеи с нуля;

развить мыслительные навыки;

находить нестандартные решения проблем;

быть как Игорь Манн (один из основателей издательства «Манн Иванов Фербер»), потому что это его любимая книга.





Автор «Рисового штурма» Майкл Микалко продолжил тему нестандартного мышления. Он исследовал истории более ста великих мыслителей, чтобы понять, как мыслят творческие люди.

«Взлом креатива» поможет и в обычной жизни, и в бизнесе, где также ценится нестандартный подход.