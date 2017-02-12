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Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

13.02.2017 11:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Жизнь как конструктор

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Вы слышали о таком понятии, как дизайн жизни? Этому можно научиться, например, с помощью книги. Здесь читателю предстоит рисовать, стать супергероем, делать заметки, творить и заряжаться позитивом. Цель — создание той жизни, которая вдохновляет.

«Эта книга для всех, кто, как и я, считает жизнь своим самым важным творческим проектом. Не обязательно иметь опыт работы дизайнером и вообще творческий опыт. Достаточно желания изменить свою точку зрения на жизнь и научиться мыслить, как дизайнер», — пишет автор Айше Берсел.

Невероятные лабиринты

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Какому мужчине не нравится чувствовать себя умным? Всем нравится, вот и подарите ему это чувство.

«Невероятные лабиринты» — это 30 уникальных головоломок. Проходить их сложно, но зато чувство удовлетворения после решения задачи появится непременно!

Книга включает лабиринты-мосты, многоуровневые лабиринты и лабиринты-порталы.

Вторжение дудлов

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Иногда к занятиям, которые у нас были в детстве, нужно возвращаться и во взрослой жизни. «Вторжение дудлов» — это современная раскраска-антистресс, созданная специально для взрослых.

Здесь каждый рисунок — это отдельная история со своими героями, которые по мере раскрашивания словно оживают на страницах книги.
Огромное количество деталей не даст заскучать и вместе с этим подействует, как лекарство от стресса.

Кради как художник

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Чтобы творить, не нужно обладать талантом — уверен автор. Остин Клеон написал 10 советов для тех, кто хочет стать творческим, но не знает как. Эта книга учит вдохновляться чужими идеями, следовать за своими интересами и сохранять свободу творчества.

Творческий дневник Клеона

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Отличное дополнение к предыдущей книге — этот дневник. Его создал тот же автор Остин Клеон, и две книги отлично дополняют друг друга.

«Творческий дневник Клеона» — это ежедневный курс по развитию своих креативных способностей. Нужно каждый день выполнять по одному заданию. Дневник желательно носить всюду с собой: там есть специальный конверт, куда вы можете «положить» интересную идею.

Вот какие задания предстоит выполнить:

  • написать 10 вещей, о которых вы думаете больше других;
  • ответить на вопросы «Что тебя восхищает? / Что тебя подавляет?».

Рисовый штурм

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Или 21 способ мыслить нестандартно. Ваш молодой человек будет в восторге от этой книги, если он хочет:

  • придумывать идеи с нуля;
  • развить мыслительные навыки;
  • находить нестандартные решения проблем;
  • быть как Игорь Манн (один из основателей издательства «Манн Иванов Фербер»), потому что это его любимая книга.

Взлом креатива

Книга — лучший подарок: 7 бестселлеров, которые порадуют вашего мужчину

Автор «Рисового штурма» Майкл Микалко продолжил тему нестандартного мышления. Он исследовал истории более ста великих мыслителей, чтобы понять, как мыслят творческие люди.

«Взлом креатива» поможет и в обычной жизни, и в бизнесе, где также ценится нестандартный подход.

 
 
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