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Педиатр объяснил, почему выпивать 8 стаканов воды в день — не только бессмысленно, но и опасно!
13.02.2017 11:33 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет развеять заблуждение о том, что пить восемь стаканов воды в день — это норма!
На вопрос о том, почему вы пьете 8 стаканов воды в день, многие люди отвечают, что им порекомендовал это врач. Конечно, врачи опираются на правительственные доклады о здоровом образе жизни, где чёрным по белому написано, что человек должен пить воду даже тогда, когда ему этого не хочется.
Но педиатр из США Аарон Кэррол сказал в своём интервью: «Это довольно опасное заблуждение. На самом деле, в наш организм вода поступает ещё и в виде жидкости, содержащейся в различных продуктах».
Особенно много воды во фруктах и овощах. Не стоит забывать, что и любой напиток фактически состоит из воды, будь то чай, кофе, соки или алкогольные напитки.
Наш организм сам сигнализирует о том, что ему необходима вода, поэтому не надо заставлять его поглощать воду насильно. Наоборот, большое потребление жидкости может привести к проблемам с почками.
Стоит отметить, что популярное заблуждение о пользе двух с половиной литров воды в день особенно выгодно поддерживать производителям бутилированной воды. Они часто упоминают об этом в своей рекламе, тем самым побуждая покупателя тратить деньги.
Запомните: воду стоит пить только тогда, когда вы сами этого захотите, а не в то время, которое вам указал врач или рекламный ролик!
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Многие люди уверены, что надо пить как можно больше воды, что это правильно и полезно. Но это не так!
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