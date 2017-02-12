Фактрум предлагает читателю интересные факты об этих покорителях морей и океанов!





Первое упоминание о пиратах встречается в сохранившихся свитках Древней Греции

Но своего расцвета пиратство достигло в разгар Эпохи парусного флота, а апогея — в период шестнадцатого-восемнадцатого века.

Изначально знак Веселого Роджера пираты использовали, чтобы отпугнуть военные корабли

В давние времена череп со скрещенными костями на чёрном фоне обозначал, что на корабле есть заболевшие чумой.

На пиратских кораблях была очень строгая дисциплина

Многие капитаны вводили на своих суднах сухой закон, чтобы было проще управлять командой. Кроме того, алкоголь, как известно, вызывает обезвоживание, что в условиях отсутствия свежей пресной воды приводило к смерти.

Существовал пиратский кодекс

В нём были написаны правила, которые запрещали чрезмерное употребление алкоголя, азартные игры и ссоры между членами команды во время плавания.

Капитаны были ещё и бухгалтерами

После ограбления богатого порта или судна капитан принимался высчитывать процент, который он должен был отдать каждому члену команды в зависимости от его ранга и положения. Также капитан должен был оставить определенную сумму, необходимую на ремонт корабля и покупку припасов

За ранения выплачивалась компенсация

Пиратские капитаны заботились о своей команде, поэтому если кто-то получал травму или ранение в бою, то ему выплачивались деньги на лечение.

Пираты очень плохо питались

Поскольку в длительное плавание нельзя было брать скоропортящиеся продукты, то пираты были вынуждены питаться репчатым луком, сухарями и солониной. А при высадке на какой-либо остров они принимались за охоту. Именно пираты способствовали уменьшению численности черепах на Галапагосских островах и на Сейшельских.

Пираты служили государству

Если капитан пиратского судна принимал решение служить какой-то стране, то ему выдавалась каперская грамота. Она давала неприкосновенность корабля и его починку в портах этой страны, а также служила гарантом того, что пираты будут защищать государственный флот от врагов.

Пираты не так уж и часто пили ром

Ром в те времена был дорогим напитком, поэтому морские разбойники предпочитали употреблять более дешевый грог.

Провинившемуся давали шанс на исправление

Если член команды был замешан в нарушении правил пиратского кодекса, то его высаживали на каком-нибудь необитаемом острове, оставив бутыль воды и пистолет с единственным патроном. Спустя некоторое время команда возвращалась за преступником. Очень часто они заставали там перевоспитавшегося человека, но были и случаи, когда осужденный кончал жизнь самоубийством.