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Восхитительные шутки и анекдоты, которые рассмешат вас до слёз
13.02.2017 11:47 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум рассказывает замечательные анекдоты, способствующие поднятию настроения!
Работаю в Центре искусственного оплодотворения. В графе «профессия» всегда пишу — аист.
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Обладателям хорошего чувства юмора живется очень просто и весело. Им не составляет труда понравится незнакомому человеку или разрешить сложную ситуацию при...
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