Фактрум предлагает читателю познакомиться с ужасающими примерами антисанитарии Средневековья.





В Древней Греции и Древнем Риме уход за собой был обязательным. В одном только Риме насчитывалось несколько сотен бань, в которые люди приходили чуть ли не ежедневно. С расцветом христианства все древние термы были разрушены под предлогом того, что видеть чужие обнаженные тела — большой грех.

В пятнадцатом и шестнадцатом веке знатные господа и дамы мылись один раз в несколько месяцев, но к восемнадцатому веку принятие водных процедур и вовсе было забыто. Известно, что король Франции Людовик Четырнадцатый принимал ванну всего два раза в жизни, и это настолько ему не понравилось, что он отказался от мытья до конца своей жизни.

В Средние века люди не задумывались о том, что нужду нужно справлять в специально отведенных для этого местах. Даже в великолепном Версале не было отхожего места, и аристократы делали свои дела в коридорах и углах комнат за шторами.

Популярные в то время шляпы с широкими полями использовались вовсе не для защиты от солнца или дождя. Люди были вынуждены носить их из-за боязни того, что на их голову мог обрушиться поток нечистот, выливаемых жителями городов прямо со своих балконов.

До нашего времени сохранился медицинский учебник доктора Бильца, где он писал, что «простолюдины не отваживаются мыть свои тела в ванных или реках, потому с самого рождения они не заходили в воду». Кроме того, часто принятие водных процедур приравнивалось к безумию, а лечили его трепанацией черепа. Не слишком-то приятный метод!