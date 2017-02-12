Фактрум рассказывает читателю о способах применения простого нефильтрованного и непастеризованного яблочного уксуса, который стоит копейки, а экономит сотни!





При больном горле

Яблочный уксус эффективно борется с микробами и бактериями. Поэтому если вы почувствовали першение или боль в горле, то смешайте 4 столовые ложки уксуса со стаканом воды и полоскайте этим раствором горло каждый час.

При дискомфорте в желудке

При неправильном пищеварении и повышенной кислотности стоит растворить чайную ложку уксуса в стакане воды и выпить. Тогда кислотность нормализуется, а вы почувствуете легкость.

При заложенном носе

Всего одна чайная ложка яблочного уксуса, растворенная в стакане воды и принятая внутрь, способствует очищению носовых пазух от микробов и слизи. Это происходит из-за большого содержания витаминов В и Е, а также калия, магния и кальция, оказывающих успокаивающий эффект для слизистой носа.

При перхоти

Кислота, содержащаяся в яблочном уксусе, помогает нормализовать кислотно-щелочную среду поверхности кожи головы и избавить от перхоти. Для этого смешайте уксус и воду в пропорции один к двум и вылейте смесь в пульверизатор, а потом обработайте кожу головы.

При судорогах в ногах

Если вы станете выпивать на ночь смесь из воды, чайной ложки мёда и двух столовых ложек уксуса, то сможете забыть о судорогах в конечностях по ночам.

При зуде

При возникновении небольших зудящих очагов на коже обработайте эти места яблочным уксусом. Он является хорошим противогрибковым и антисептическим средством.

При потливости ног

Смачивайте обычные бумажные салфетки яблочным укусом и обрабатывайте стопы ног, если вы страдаете от потливости и неприятного запаха. Уксус убивает бактерии, жизнедеятельность которых и является источником неприятного запаха.

При вздутии живота

Людям, которые подвержены метеоризму и вздутию живота, рекомендуется перед едой выпивать стакан воды с чайной ложкой уксуса. Это нормализует процесс пищеварения.

Для устранения неприятного запаха в доме

Можете выкинуть свой освежитель воздуха! Лучше воспользуйтесь таким рецептом: смешайте воду и уксус в пропорции один к одному и залейте в бутылку с распылителем. Неприятные запахи в доме вас больше не побеспокоят.

Для мытья поверхностей

Уксус, смешанный с водой, отлично справляется с грязью, застарелыми пятными и жиром.

Для прочистки водостока

Если у вас засорились трубы в ванной или кухне, то смешайте полчашки пищевой соды с уксусом, перемешайте и вылейте в водосток. Через полчаса смойте горячей водой, и засора как не бывало!

Для выведения плесени

Нанесите уксус при помощи губки или распылителя на заплесневелые поверхности, а через час просто смойте водой. В качестве профилактики стоит опрыскивать уксусом проблемные поверхности раз в неделю.

Для глажки белья

Если под рукой не оказалось утюга, то выручить может яблочный уксус. Налейте одну часть уксуса и три части воды в пульверизатор и побрызгайте мятую одежду. После высыхания она будет как новенькая.

Для выведения пятен с обивки мебели

Смесь из соли и уксуса позволяет вывести даже самые проблемные и старые пятна с поверхности любимого дивана или кресла с тканевой обивкой.