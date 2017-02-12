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Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

13.02.2017 12:14 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет показать читателю, каким же был Сталинград во время военных действий и после их окончания. Полностью восстановить всю инфраструктуру и строения удалось лишь спустя десять лет после отступления фашистских войск, кстати, не без помощи пленных немцев.

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений
Источник фотографий: Volfoto.ru

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений

 
 
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Во время Великой Отечественной войны Сталинград был фактически полностью разрушен, его обстреливали из орудий, скидывали снаряды с бомбардировщиков. Лишь ценой...

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