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Фотографии старого Сталинграда, сгоревшего в огне сражений
13.02.2017 12:14 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет показать читателю, каким же был Сталинград во время военных действий и после их окончания. Полностью восстановить всю инфраструктуру и строения удалось лишь спустя десять лет после отступления фашистских войск, кстати, не без помощи пленных немцев.
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Во время Великой Отечественной войны Сталинград был фактически полностью разрушен, его обстреливали из орудий, скидывали снаряды с бомбардировщиков. Лишь ценой...
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