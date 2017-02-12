Фактрум рассказывает забавную историю про парня, ошарашенного «теплым» приёмом!





В университете встречался я с девушкой. Через несколько месяцев наших отношений она решила представить меня своим родителям. И перед встречей предупредила, чтобы я не боялся её отца — полковника в отставке. Мол, папа очень строгий, поэтому ты веди себя хорошо.

И вот настал волнительный день встречи, я приоделся, купил коньяк её отцу, маме — букет цветов и отправился по указанному адресу. Пришёл, разуваюсь, и слышу из комнаты зычный бас отца девушки:

— Мурзик, гости!

И тут на меня из гостиной вылетает огромный рыжий кот с испуганными глазами, тащащий в зубах гостевые тапки. Вот тогда-то я понял, что влип по полной…