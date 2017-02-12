Фактрум делится с читателем некоторыми фактами об окружающем нас мире, которые до недавнего времени были под секретом!





1. Один из норвежских островов расположен внутри Северного полярного круга и обладает удивительной аномалией: летом здесь очень тепло, а зимой температура редко бывает ниже ноля градусов.

2. Всего несколько покупателей за всю историю существования компании «Ламборджини» заказывали автомобиль с механической коробкой передач. Когда поступает такой заказ, то менеджеры компании должны убедиться, что не произошла ошибка.

3. В семидесятых годах прошлого века был открыт эффект «социальной лени». Был проведен эксперимент, в ходе которого участникам завязывали глаза и давали команду тянуть канат, на другом конце которого была «другая команда». На самом деле, человек тянул канат в одиночку, но так как думал, что делает это вместе со своей командой, то прилагал на 18% меньше усилий, чем тот человек, которому сказали, что он тянет канат один.

4. В Сассексе был разработан чип, внутренние действия которого невозможно разгадать. Это произошло из-за того, что он был создан при помощи компьютерной программы, внедрившей в чип принцип естественного отбора.

5. К суши и сашими подают маринованный имбирь для того, чтобы перебить вкус предыдущего блюда и дать вкусовым рецепторам отдохнуть.

6. Если у человека есть ямочки на щеках, то он является обладателем генетического дефекта. Эти маленькие впадинки говорят о том, что мышцы на щеках росли не так, как нужно, и между ними получились пробелы.

7. В 2014 году в Канзасе случилось странное происшествие. Трое человек погибло во время занятия на полётном тренажере, когда в здание, где он был установлен, врезался настоящий самолёт.

8. Профессор Джоан Гинтер из Стендфорда 4 раза выигрывала в лотереи. Она изучает статистику и просчитывает алгоритмы, которые приводят её к выигрышу.

9. Тонущий человек никогда не размахивает руками. На деле, если человек тонет, то, повинуясь инстинктам, он вытягивает в стороны руки и запрокидывает голову.

10. Кинокартина «Царь скорпионов 4» является сиквелом сиквела, снятого по мотивам сиквела ремейка, который в наше время превращен в трилогию. Мозг сломать можно!

11. Опасный серийный убийца Деннис Рейдер беспрепятственно проникал в дома своих жертв, потому что работал на фирме, которая занималась установкой охранных систем в их домах.

12. Из-за того, что в японских кодовых словарях не было слова «капитуляция», японский флот не внял просьбам российского флота о сдаче во время Цусимского сражения.

13. На протяжении сорока лет в России шла таинственная радиопередача. На частоте в 4625 кГц транслировалось жжужание, прерываясь радиограммой. Только в 2013 году её смогли расшифровать получив «МДЖБ объявлена команда 135».

14. Ученные поняли, что землетрясения в Юго-Восточной Азии через двести пятьдесят миллионов лет приведут к тому, что континенты столкнутся друг с другом.

15. Исследователи Стендфордского университета выяснили, что человек, который ходит во время своих размышлений, становится на 60% более способным к творческому мышлению, в отличие от человека, который сидит на месте.