Днем мама Юлии Черновой ушла за дровами, оставив старшую десятилетнюю дочку присматривать за полуторагодовалым братом и восьмилетней сестрой. Спустя некоторое время Юля почувствовала запах дыма и увидела огонь.

Девочка бросилась к брату и сестре, спрятавшимся под кроватью. Схватив их, Юля ринулась к окну и голыми руками разбила окно в комнате. Потом юная героиня выкинула в окно теплые вещи, подушки и одеяла и вытолкнула остальных детей. Они приземлились благополучно, но сама Юля вылезти из горящего дома не смогла, потеряв сознание.

К счастью, дым и пламя заметил сосед Юли, который и спас её из огня. Очнувшись в доме соседей, девочка попросила привести к ней сестру и брата, потому что боялась, что они не успели выбраться.

Благодаря своей отваге Юлия Чернова смогла спасти своих родных из пожара, причиной которого было короткое замыкание. Дом полностью сгорел, но на выручку семье пришли неравнодушные соседи, обеспечив их всем необходимым.