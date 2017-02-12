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Свежая десятка анекдотов, предназначенная для широкой улыбки
13.02.2017 12:40 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает читателю десятку новых и уморительных анекдотов, способную развеселить вас надолго!
— У меня есть пациент, который думает, что он скаковая лошадь.
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Без анекдотов и шуточек наша жизнь была бы невероятно скучной. Ведь эти коротенькие истории, наполненные юмором, приносят массу положительных эмоций.
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