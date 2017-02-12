Фактрум рассказывает читателю десятку новых и уморительных анекдотов, способную развеселить вас надолго!





— У меня есть пациент, который думает, что он скаковая лошадь.

— Как ты его лечишь?

— Зачем лечить? Я на нем на работу езжу.