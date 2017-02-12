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Свежая десятка анекдотов, предназначенная для широкой улыбки

13.02.2017 12:40 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает читателю десятку новых и уморительных анекдотов, способную развеселить вас надолго!

Свежая десятка анекдотов, предназначенная для широкой улыбки

— У меня есть пациент, который думает, что он скаковая лошадь.
— Как ты его лечишь?
— Зачем лечить? Я на нем на работу езжу.

 
 
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Без анекдотов и шуточек наша жизнь была бы невероятно скучной. Ведь эти коротенькие истории, наполненные юмором, приносят массу положительных эмоций.

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