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Собрались в путешествие? Вот список Wi-Fi-паролей всех аэропортов мира
13.02.2017 13:00 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя удобную
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Этими данными делятся путешественники со всего мира, которым посчастливилось узнать эту ценную информацию. Пароли на карте регулярно обновляются, поэтому перед отправлением в аэропорт обязательно загляните сюда и перепишите логин/пароль.
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Все знают, что доступ в Интернет в аэропортах очень дорогой. Приходится коротать время до отлёта в магазинах или за чтением книг. Но что делать, если позарез нужно...
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