﻿ Собрались в путешествие? Вот список Wi-Fi-паролей всех аэропортов мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Собрались в путешествие? Вот список Wi-Fi-паролей всех аэропортов мира

13.02.2017 13:00 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум нашёл для читателя удобную интерактивную карту, где указаны пароли к точкам доступа Wi-Fi практически в крупных мировых аэропортах!

Собрались в путешествие? Вот список Wi-Fi-паролей всех аэропортов мира
Google.com

Её создателем является Анил Полат — известный блогер, путешественник и специалист по компьютерной безопасности. Пользоваться картой очень просто: нужно лишь выбрать интересующий вас аэропорт и нажать на его значок, чтобы появился логин и пароль для подключения к Wi-Fi.

Этими данными делятся путешественники со всего мира, которым посчастливилось узнать эту ценную информацию. Пароли на карте регулярно обновляются, поэтому перед отправлением в аэропорт обязательно загляните сюда и перепишите логин/пароль.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все знают, что доступ в Интернет в аэропортах очень дорогой. Приходится коротать время до отлёта в магазинах или за чтением книг. Но что делать, если позарез нужно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Отважная десятилетняя девочка спасла пять человек от смерти в огне!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика