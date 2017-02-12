Фактрум нашёл для читателя удобную интерактивную карту , где указаны пароли к точкам доступа Wi-Fi практически в крупных мировых аэропортах!

Её создателем является Анил Полат — известный блогер, путешественник и специалист по компьютерной безопасности. Пользоваться картой очень просто: нужно лишь выбрать интересующий вас аэропорт и нажать на его значок, чтобы появился логин и пароль для подключения к Wi-Fi.

Этими данными делятся путешественники со всего мира, которым посчастливилось узнать эту ценную информацию. Пароли на карте регулярно обновляются, поэтому перед отправлением в аэропорт обязательно загляните сюда и перепишите логин/пароль.