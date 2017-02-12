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8 слов, которые помогут вам пережить тяжёлые времена

13.02.2017 16:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Нам всем необходимы вдохновляющие девизы, слова и изречения, потому что они действительно могут помочь более стойко вынести тяжелые времена. Конечно, слова не могут решить ваши проблемы, но они способны настроить вас на правильный и нужный лад. Не стоит недооценивать их силу, ведь повторяя их для себя каждый день, вы сможете справиться практически со всем.

8 слов, которые помогут вам пережить тяжёлые времена

1. Терпение

Если вы не отдаёте всего себя работе, то ваша работа никогда не будет достойно вознаграждена. Наберитесь терпения и стойко идите вперёд. Если сегодня ваш путь труден и тернист, помните, что вам воздастся по дороге. Успех не приходит волшебным образом. Прилагайте усилия, стисните зубы и напоминайте себе, что всё, что вы сделали, даже самое малое, улучшит вашу жизнь.

2. Надежда

Когда вы пытаетесь бороться с трудностями, вы должны всегда надеяться на улучшение, причём в ближайшее время. Если надежды нет, то ваша энергия иссякает, а смысл жизни теряется. Не позволяйте себе думать, что жизнь ужасна и полна проблем и боли: большинство ваших проблем носят временный характер, и вы всегда можете изменить вашу ситуацию.

3. Рост

Все ваши проблемы и трудности в жизни помогают вам вырасти как личности. Трудные дни наступают не для того, чтобы мучить и истязать вас, а для того, чтобы проверить и показать, что вы справитесь. Каждая жёсткая ситуация делает вас более зрелым. Попробуйте оценить сложный период вашей жизни и понять, чему он вас учит.

4. Сила

Вы гораздо сильнее, чем вы думаете, хотя бы потому, что вам уже приходилось сталкиваться со сложными ситуациями. Вы находили и теряли друзей. Вы пережили трагические события и неловкие моменты, но вы всё ещё живы и способны бороться. Вы сильны, и вы можете справиться со всем, что вам преподносит жизнь.

5. Изменения

Если ситуация совершенно загнала вас в тупик, не забывайте, что вы можете изменить её. Вам просто нужно избавиться от чувства беспомощности, безнадёжности, отчаяния и начать думать о решениях, способных устранить проблему. Вы можете сменить работу или даже переехать в иной город, если хотите. Не бойтесь перемен! Если вам что-то совсем не по душе, начните всё менять прямо сейчас.

6. Любовь

Любовь однозначно помогает выжить даже в самые трудные времена. Ненавидите работу? Подумайте о своей семье и детях, которых необходимо растить. Терпеть не можете свекровь (тёщу)? Тогда подумайте, насколько она важна для вашей второй и самой любимой половины. Просто вспомните о людях, которых вы любите. Если у вас нет семьи, посвятите своё время и любовь животным. Ваш питомец будет любить вас, независимо от того, насколько вы богаты или бедны, а вам, в свою очередь, будет ради кого жить и о ком заботиться.

7. Спокойствие

Если у вас тяжелейший день, отвлекитесь на несколько минут, чтобы дать мозгам отдых. Медленно вдохните и выдохните, концентрируясь только на своём дыхании, и ищите спокойствие и умиротворение внутри себя. Это крайне важно во время оживленного, загруженного или морально тяжёлого рабочего дня. Помните, что психическое здоровье восстановить крайне сложно.

8. Увлечённость

Эмоции, энтузиазм, увлечённость и страсть – это то, что заставляет нас упорно идти к своим целям. Если вы обожаете читать, отвлекитесь на любимую книгу. Если вы радуетесь отношениям с новым партнёром, подумайте о том, как вы счастливы с ним. Ваши позитивные эмоции могут действительно помочь справиться с любой, даже наисложнейшей ситуацией.8 слов, которые помогут вам пережить тяжёлые времена

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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