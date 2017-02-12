Нам всем необходимы вдохновляющие девизы, слова и изречения, потому что они действительно могут помочь более стойко вынести тяжелые времена. Конечно, слова не могут решить ваши проблемы, но они способны настроить вас на правильный и нужный лад. Не стоит недооценивать их силу, ведь повторяя их для себя каждый день, вы сможете справиться практически со всем.





1. Терпение

Если вы не отдаёте всего себя работе, то ваша работа никогда не будет достойно вознаграждена. Наберитесь терпения и стойко идите вперёд. Если сегодня ваш путь труден и тернист, помните, что вам воздастся по дороге. Успех не приходит волшебным образом. Прилагайте усилия, стисните зубы и напоминайте себе, что всё, что вы сделали, даже самое малое, улучшит вашу жизнь.

2. Надежда

Когда вы пытаетесь бороться с трудностями, вы должны всегда надеяться на улучшение, причём в ближайшее время. Если надежды нет, то ваша энергия иссякает, а смысл жизни теряется. Не позволяйте себе думать, что жизнь ужасна и полна проблем и боли: большинство ваших проблем носят временный характер, и вы всегда можете изменить вашу ситуацию.

3. Рост

Все ваши проблемы и трудности в жизни помогают вам вырасти как личности. Трудные дни наступают не для того, чтобы мучить и истязать вас, а для того, чтобы проверить и показать, что вы справитесь. Каждая жёсткая ситуация делает вас более зрелым. Попробуйте оценить сложный период вашей жизни и понять, чему он вас учит.

4. Сила

Вы гораздо сильнее, чем вы думаете, хотя бы потому, что вам уже приходилось сталкиваться со сложными ситуациями. Вы находили и теряли друзей. Вы пережили трагические события и неловкие моменты, но вы всё ещё живы и способны бороться. Вы сильны, и вы можете справиться со всем, что вам преподносит жизнь.

5. Изменения

Если ситуация совершенно загнала вас в тупик, не забывайте, что вы можете изменить её. Вам просто нужно избавиться от чувства беспомощности, безнадёжности, отчаяния и начать думать о решениях, способных устранить проблему. Вы можете сменить работу или даже переехать в иной город, если хотите. Не бойтесь перемен! Если вам что-то совсем не по душе, начните всё менять прямо сейчас.

6. Любовь

Любовь однозначно помогает выжить даже в самые трудные времена. Ненавидите работу? Подумайте о своей семье и детях, которых необходимо растить. Терпеть не можете свекровь (тёщу)? Тогда подумайте, насколько она важна для вашей второй и самой любимой половины. Просто вспомните о людях, которых вы любите. Если у вас нет семьи, посвятите своё время и любовь животным. Ваш питомец будет любить вас, независимо от того, насколько вы богаты или бедны, а вам, в свою очередь, будет ради кого жить и о ком заботиться.

7. Спокойствие

Если у вас тяжелейший день, отвлекитесь на несколько минут, чтобы дать мозгам отдых. Медленно вдохните и выдохните, концентрируясь только на своём дыхании, и ищите спокойствие и умиротворение внутри себя. Это крайне важно во время оживленного, загруженного или морально тяжёлого рабочего дня. Помните, что психическое здоровье восстановить крайне сложно.

8. Увлечённость

Эмоции, энтузиазм, увлечённость и страсть – это то, что заставляет нас упорно идти к своим целям. Если вы обожаете читать, отвлекитесь на любимую книгу. Если вы радуетесь отношениям с новым партнёром, подумайте о том, как вы счастливы с ним. Ваши позитивные эмоции могут действительно помочь справиться с любой, даже наисложнейшей ситуацией.

Текст: Flytothesky.ru