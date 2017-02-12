Для тех, кто одинок

У всех нас есть пара. Пара носков, пара ботинок, пара в университете. Но не всегда мы можем похвастаться наличием второй половинки – любимого человека, рядом с которым даже самый хмурый февральский день наполнен красками.





Одиночество – это неприятное состояние души, которое обостряется, когда приближается День святого Валентина. Невыносимо смотреть на воркующие парочки, на целующихся влюбленных, на всю эту любовную суматоху. И пусть мы саркастично закатываем глаза, ухмыляемся и стоим из себя старых солдат, которые не знают слов любви. Пусть считаем День святого Валентина дурацким праздником, который придумали продавцы валентинок. Но в глубине души всегда клокочет зависть. Это так обидно, когда кого-то любят, а кто-то только может смотреть на влюбленных, по-тихому им завидуя.

Что же делать, если День всех влюбленных приходится встречать не с любимым человеком, а с собой любимым? Как не принимать близко к сердцу атмосферу любви, которой пропитан воздух 14 февраля? Есть несколько простых способов отвлечься от всей этой любовной кутерьмы.

1. Избегайте мест, которые 14 февраля посещают влюбленные парочки. К ним относятся кафешки, кинотеатры, катки. Зачем портить себе настроение и аппетит, созерцая лобызающуюся за соседним столиком пару голубков. Устройте праздник дома: купите вкусностей, включите любимый фильм или сериал и наслаждайтесь жизнью.

Можно устроить себе день высокой кухни, наготовить вкусных блюд, а потом их с аппетитом умять. Или устроить себе вечер релакса: наполнить ванну теплой водой, открыть бутылочку вина и на часик погрузиться в нирвану.

2. Встретьтесь с такими же одинокими друзьями и весело проведите время. Можно устроить посиделки дома, можно сходить в боулинг-клуб. Очень актуальны костюмированные вечеринки, пижамные вечеринки, когда в приятной и непринужденной обстановке можно дурачиться, общаться, делиться секретами. В компании время пролетит незаметно, а одиночество и обида сойдут на нет.

3. Устройте себе маленький праздник. Позвольте себе то, что не позволяете в обычные дни. Купите подарок: одежду, новый телефон или самую дорогую шоколадку в магазине. Таким образом вас не будет колоть чувство обделенности – подарок-то у вас уже есть. Есть смысл за несколько недель до Дня святого Валентина начать копить средства себе на презент.

Пережить День святого Валентина без ущерба для психики и самолюбия возможно. Не оставайтесь в тени, выходите в свет, собирайтесь с друзьями, устраивайте праздник сами себе. Никто не застрахован от одиночества, поэтому долой все сомнения – проживите этот день на полную катушку!

Текст: Flytothesky.ru