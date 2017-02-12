Какую бы зарплату человек не получал, привычки, помогающие сэкономить, всегда пригодятся. Каждый раз брать в долг у коллеги не избавит от проблемы. Из-за необдуманных покупок можно остаться и без денег. Достаточно только пересмотреть свои привычки, как деньги сразу же появятся.





1. О вредных привычках знают все, но сколько денег уходит на них, подсчитывают только некоторые. Пачка сигарет стоит 200-300 рублей. Заядлым курильщикам одной пачки хватает только на один день. А теперь подумайте, сколько пачек понадобится на неделю, месяц. Бросайте курить. Вы и сэкономите, и организму станет легче.

2. Вставайте пораньше. Вы успеете полноценно позавтракать, приготовить еду для обеденного перерыва на работе. «Совам» придется же с утра ограничиться только чашечкой кофе, а на обед сбегать в кафе или в столовую. А это связано с дополнительными расходами. Ещё утром обязательно делайте зарядку. Она укрепит иммунитет, следовательно, вы будете меньше болеть и меньше покупать лекарства.

3. Правильное питание, чистая вода – основа здоровья. Полезная пища сохраняет чувство сытости на долгое время (вам не придется покупать лишнюю еду), да и организм с «хорошим топливом» работает лучше. А чистая вода благотворно влияет на весь организм, очищая его от токсинов. Всё это существенно сокращает расходы на лекарства.

4. Пешие прогулки – самый простой способ экономии. В день нужно ходить 30-40 минут. Если работа в трех шагах, откажитесь от общественного транспорта или автомобиля.

5. Перед едой обязательно мойте руки. Эта привычка избавит от возможности подхватить инфекцию, вызывающую понос, рвоту и другие неприятные симптомы. Пренебрежение же этим правилом грозит лишним походом в аптеку за соответствующими препаратами.

6. Спите 7-8 часов в сутки. Если вы не отдохнете, то для подзарядки требуется несколько чашек кофе в день, сладкие булочки (а всё это лишние деньги), да и производительность труда упадет.

7. В магазин ходите только со списком продуктов, которые вам необходимо приобрести. В порыве голода или расстройства можно накупить много лишнего.

Финансовое благополучие – мечта многих, но для достижения цели одной экономии мало. Ищите пути дополнительного заработка, осваивайте новые профессии, выгодно вкладывайте деньги. Сколько бы вы не экономили, финансовое положение от этого не улучшится. Успешный человек не стоит на месте.

Текст: Flytothesky.ru