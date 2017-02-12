Чем дольше вы вместе, тем сложнее придумать, как же классно провести время со своей второй половинкой. Знакомо? Решение есть: мы подобрали четыре книги, которые скрасят ваши будни. Рисовать, думать, творить вместе гораздо интереснее и продуктивнее!





Вот мой пример. Своим друзьям я подарила головоломку-раскраску «От точки к точке». Несколько вечеров они совместно раскрашивали, и это занятие их невероятно сплотило. Книга закончилась, а хорошая привычка осталась: они по-прежнему каждый вечер придумывают совместное времяпрепровождение.

Даже если вы совсем не умеете рисовать, у вас все равно получатся изумительные рисунки, которые можно повесить на стену.





Этот блокнот — идеальный подарок на День всех влюбленных и вот почему. Страницы книги нужно заполнять совместно с вашим любимым человеком. Можно это делать время от времени, а можно каждый день уделять минуту на то, чтобы зафиксировать вашу любовь.

Примеры заданий: записать ваши сокровенные желания, воспроизвести последнюю запись телефонного разговора, составить стихотворение (представьте, с каким весельем вы будете читать это через несколько лет!). Блокнот «Я, ты, мы» станет сборником ваших совместных воспоминаний.





Романтический вечер можно провести и нестандартно — устроить тренировку для мозга. «Невероятные лабиринты» — это 30 сложнейших головоломок, где есть лабиринты-мосты, многоуровневые лабиринты и лабиринты-порталы. Автор этой книги — Гарет Мур, он известен работами о том, как тренировать мозг.

Играть можно и вдвоем: начните проходить лабиринт с двух сторон. Маленький совет, как сделать вечер еще романтичнее: заранее придумайте приз, и пусть его выиграет ваш соперник!





Праздники даны для того, чтобы внести нотку креатива в повседневность. «1 страница в день» — это ежедневник для творческих людей, но его вполне можно заполнить вместе за несколько вечеров.

Вы удивитесь, сколько идей удастся придумать вдвоем! Каждая страница — это шанс создать что-то необычное. А совместное творчество сплотит больше, чем поход в кино или театр.

Текст: Flytothesky.ru