|
Ретривер, который очень любит обниматься
14.02.2017 00:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если в День святого Валентина вам очень хочется пообниматься, немедленно отправляйтесь в нью-йоркский район Челси, где вы можете встретить Лубутину, городскую знаменитость, у которой 58 тысяч фолловеров в Instagram. Кстати, назвали её в честь французского дизайнера обуви. Выходя на прогулку, Лубутина тратит не менее двух часов в день, обнимая всех, кого она встретит на своем пути. «Это не просто обычная прогулка, – рассказывает её хозяин, 45-летний Сезар Фернандес-Чавес. – Это прогулка с обязательными обнимашками. Многие люди говорят, что своими объятиями Лубутина поднимает им настроение… Если у них был плохой день на работе, возможно, это именно то, что им нужно».
Все началось со Дня святого Валентина в 2014 году, когда Луби начала брать своего владельца за руку, после того как он расстался со своей подругой. «Она начала хватать меня за руки обеими лапами, класть лапу на лапу и прижиматься ко мне, – говорит Сезар. – Я помню, шутил со своими друзьями, что, по крайней мере, у меня есть хоть кто-то, кого можно подержать за руку на Валентинов день».
Теперь Сезар понимает, что не только ему, но и всем остальным людям не хватает доброты и внимания, которыми так щедро делится его собака. Потому, если вам доведется быть в Нью-Йорке, вы можете написать Сезару мейл и назначить свидание с Лубутиной, чтобы обменяться с ней объятиями.
Если в День святого Валентина вам хочется пообниматься, отправляйтесь в нью-йоркский район Челси…
Там вы можете встретить Лубутину, собаку-обнимаку и городскую знаменитость, у которой 58 тысяч фолловеров в Instagram
Все началось со Дня святого Валентина в 2014 году, когда Луби начала брать своего владельца за руку
«Она стала хватать меня за руки обеими лапами, класть лапу на лапу и прижиматься ко мне»
«Я помню, шутил со своими друзьями, что, по крайней мере, у меня есть хоть кто-то, кого можно подержать за руку на Валентинов день»
Теперь, выходя на прогулку, Лубутина тратит не менее двух часов в день, обнимая всех, кого она встретит на своем пути
«Это не просто обычная прогулка… Это прогулка с обязательными обнимашками»
«Многие люди говорят, что своими объятиями Лубутина поднимает им настроение… Если у них был плохой день на работе, возможно, это именно то, что им нужно»
Сезар Фернандес-Чавес понимает, что людям не хватает доброты и внимания, которыми так щедро делится его собака
Если вам доведется быть в Нью-Йорке, вы можете написать Сезару мейл и назначить свидание с Лубутиной, чтобы обменяться с ней объятиями
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в День святого Валентина вам очень хочется пообниматься, немедленно отправляйтесь в нью-йоркский район Челси, где вы можете встретить Лубутину, городскую...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии