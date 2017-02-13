Если в День святого Валентина вам очень хочется пообниматься, немедленно отправляйтесь в нью-йоркский район Челси, где вы можете встретить Лубутину, городскую знаменитость, у которой 58 тысяч фолловеров в Instagram. Кстати, назвали её в честь французского дизайнера обуви. Выходя на прогулку, Лубутина тратит не менее двух часов в день, обнимая всех, кого она встретит на своем пути. «Это не просто обычная прогулка, – рассказывает её хозяин, 45-летний Сезар Фернандес-Чавес. – Это прогулка с обязательными обнимашками. Многие люди говорят, что своими объятиями Лубутина поднимает им настроение… Если у них был плохой день на работе, возможно, это именно то, что им нужно».

Все началось со Дня святого Валентина в 2014 году, когда Луби начала брать своего владельца за руку, после того как он расстался со своей подругой. «Она начала хватать меня за руки обеими лапами, класть лапу на лапу и прижиматься ко мне, – говорит Сезар. – Я помню, шутил со своими друзьями, что, по крайней мере, у меня есть хоть кто-то, кого можно подержать за руку на Валентинов день».

Теперь Сезар понимает, что не только ему, но и всем остальным людям не хватает доброты и внимания, которыми так щедро делится его собака. Потому, если вам доведется быть в Нью-Йорке, вы можете написать Сезару мейл и назначить свидание с Лубутиной, чтобы обменяться с ней объятиями.

Если в День святого Валентина вам хочется пообниматься, отправляйтесь в нью-йоркский район Челси…





Там вы можете встретить Лубутину, собаку-обнимаку и городскую знаменитость, у которой 58 тысяч фолловеров в Instagram





Все началось со Дня святого Валентина в 2014 году, когда Луби начала брать своего владельца за руку





«Она стала хватать меня за руки обеими лапами, класть лапу на лапу и прижиматься ко мне»





«Я помню, шутил со своими друзьями, что, по крайней мере, у меня есть хоть кто-то, кого можно подержать за руку на Валентинов день»





Теперь, выходя на прогулку, Лубутина тратит не менее двух часов в день, обнимая всех, кого она встретит на своем пути





«Это не просто обычная прогулка… Это прогулка с обязательными обнимашками»





«Многие люди говорят, что своими объятиями Лубутина поднимает им настроение… Если у них был плохой день на работе, возможно, это именно то, что им нужно»





Сезар Фернандес-Чавес понимает, что людям не хватает доброты и внимания, которыми так щедро делится его собака





Если вам доведется быть в Нью-Йорке, вы можете написать Сезару мейл и назначить свидание с Лубутиной, чтобы обменяться с ней объятиями





Текст: Flytothesky.ru