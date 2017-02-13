Фактрум желает, чтобы любимый читатель всегда был здоров и весел, поэтому и собрал десятку замечательных анекдотов!





Свекровь — невестке:

— Что-то вы живёте как-то скучно. Я в ваши годы была весёлой и звонкой, как бубен!

— Мама, да вы и не изменились: вечно бубните!