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10 классных анекдотов, вызывающих приступ смеха

14.02.2017 11:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум желает, чтобы любимый читатель всегда был здоров и весел, поэтому и собрал десятку замечательных анекдотов!

10 классных анекдотов, вызывающих приступ смеха

Свекровь — невестке:
— Что-то вы живёте как-то скучно. Я в ваши годы была весёлой и звонкой, как бубен!
— Мама, да вы и не изменились: вечно бубните!

 
 
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Смех невероятно полезен для человеческого организма. Когда мы смеемся, то получаем дозу эндорфинов, положительно влияющую на наше самочувствие.

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