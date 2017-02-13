|
10 классных анекдотов, вызывающих приступ смеха
14.02.2017 11:03 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум желает, чтобы любимый читатель всегда был здоров и весел, поэтому и собрал десятку замечательных анекдотов!
Свекровь — невестке:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смех невероятно полезен для человеческого организма. Когда мы смеемся, то получаем дозу эндорфинов, положительно влияющую на наше самочувствие.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии