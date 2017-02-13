Фактрум рассказывает забавнейшую историю про семейную пару и «любопытную Варвару», между которыми возникло лёгкое недопонимание.





Как известно, в любом женском коллективе есть такая дамочка, которой всё необходимо знать. Она любит часами обсуждать чужие жизни, дополняя их своими домыслами. Вот и на моей работе есть такая мадам — «любопытная Варвара».

Мы с мужем работаем в одной компании, наши кабинеты находятся рядом. И каждый день муж берет с собой обед на двоих в литровом металлическом термосе. Так уж повелось, что между собой мы дали ему название «пуля».

И вот сегодня муж заходит ко мне и говорит:

— Ну что, принести тебе снаряд двухсотмиллиметровый?

— Да, неси. — отвечаю я, а сама думаю, что термос у нас вроде бы несколько меньшего размера.

В этот момент ко мне в кабинет заглядывает наша «Варвара», а я продолжаю:

— Стой, какие ещё двадцать сантиметров? Да там же десять от силы!

«Варвара» аж дыхание затаила и стоит, не шевелясь. Муж подходит и берет линейку с моего стола, говоря, что пойдет измерит и скажет точный размер. Уходит. У нашей «любопытной Варвары» глазки горят от любопытства.

Спустя пару минут муж возвращается и говорит радостно:

— Измерил! Десять сантиметров!

«Варвара» бросает печальный взгляд на супруга, потом сочувственно смотрит на меня и печальным голосом вопрошает:

— Всего десять?!

— Так то ж в диаметре! — отвечает муж.

Какие у неё были глаза…