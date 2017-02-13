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Толстые амурские тигры: в китайском заповеднике происходит что-то странное

14.02.2017 12:05 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Редакция Фактрума делится с читателем фотографиями тигров-толстяков и надеется, что они скоро придут в норму.

В главном зоопарке китайского города Харбин сегодня можно наблюдать тигров, которые весят в несколько раз больше своей нормы

Толстые амурские тигры: в китайском заповеднике происходит что-то странное
Источник фотографий: Metro.co.uk
Все фотографии в посте: © AsiaWire

Как утверждают сами работники зоопарка, хищники просто набрали жир на зиму, почти как медведи, а к весне лишний вес уйдет сам

Толстые амурские тигры: в китайском заповеднике происходит что-то странное

Однако зоологи забили тревогу. Президент всемирной организации по защите животных Уилл Траверс заявил, что этим тиграм необходима срочная помощь

Толстые амурские тигры: в китайском заповеднике происходит что-то странное

Траверс считает, что тигры либо очень серьезно больны, либо, несмотря на все запреты, их раскормили посетители харбинского зоопарка.

Сейчас в зоопарке Харбина обитает около восьмисот амурских тигров, чей вес значительно превышает норму.

 
 
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Все привыкли видеть тигров изящными и красивыми. Но в одном из зоопарков Китая этих хищников откормили до просто неприличных размеров!

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