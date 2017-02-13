Редакция Фактрума делится с читателем фотографиями тигров-толстяков и надеется, что они скоро придут в норму.

В главном зоопарке китайского города Харбин сегодня можно наблюдать тигров, которые весят в несколько раз больше своей нормы

Как утверждают сами работники зоопарка, хищники просто набрали жир на зиму, почти как медведи, а к весне лишний вес уйдет сам





Однако зоологи забили тревогу. Президент всемирной организации по защите животных Уилл Траверс заявил, что этим тиграм необходима срочная помощь





Траверс считает, что тигры либо очень серьезно больны, либо, несмотря на все запреты, их раскормили посетители харбинского зоопарка.

Сейчас в зоопарке Харбина обитает около восьмисот амурских тигров, чей вес значительно превышает норму.