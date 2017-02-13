Фактрум предлагает читателю познакомиться с редчайшими документами, хранящимися на бесчисленных полках тайного ватиканского архива.





Архив был создан в 1610 году, когда папой был Павел V. На сегодняшний день здесь находится 35000 старинных документов и книг, поделенных на 650 отделов, а суммарная протяженность всех шкафов, где хранятся документы, составляет 85 километров!





Многие считают, что в ватиканском архиве собрано самое большое собрание оккультной литературы. Отчасти это правда, но в основном здесь содержатся исторические документы, описывающие целых шестнадцать веков существования человечества.





Сохранившаяся страница с подписью Галилео Галилея из протокола его допроса, 1638 год





Записка, оставленная Марией Антуанеттой перед своей казнью, 1793 год





В архиве собраны документы, имеющие отношение к истории самых разных стран Европы и Азии. Ни одна страна не была обделена вниманием архивариусов Ватикана.

Страница из приговора, вынесенного Джордано Бруно инквизицией, 1600 год





Письмо папе Клементу VII от английских пэров, которые известили его о свадьбе короля Генриха VII и Катерины Арагонской, 1530 год

Свиток, содержащий отчет о суде над тамплиерами и их показания, 1311 год. Его длина — шестьдесят метров!





В огромной библиотеке Ватикана есть древние документы, описывающие процессы инквизиторского суда, рассказы о крестовых походах и подлинные рукописи великих ученых.

Письмо папы Пия XI к Гитлеру, посланное в 1934 году и содержащее ответ на надежду рейхсканцлера укрепить свои связи с Ватиканом

Золотая булла папы Клемента VII, направленная французскому королю Карлу V в. день его коронации в 1364 году





Папы всегда поддерживали связь с сильными мира сего. В архиве сохранились даже ответы на письма индейских вождей.

Пергамент с описанием даров императора Оттона I церкви, тисненный золотом, 950 год





Письмо, в котором калиф Марокко просит папу Григория VII назначить нового епископа, 1250 год

Доступ в архивы Ватикана открыли лишь в 1924 году, рассекретив при этом документы, относящиеся к периоду до середины девятнадцатого века. Потом доступ был открыт и к более поздним документам до 1939 года. Вскоре глава Ватикана намерен отдать на изучение документы времен Второй мировой войны.

Небольшой фрагмент из письма королевы Франции Марии Стюарт, написанного папе Сикситу V, 1586 год



