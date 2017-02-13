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Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

14.02.2017 12:30 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю познакомиться с редчайшими документами, хранящимися на бесчисленных полках тайного ватиканского архива.

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире
Источник фотографий: Bigpicture.ru

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Архив был создан в 1610 году, когда папой был Павел V. На сегодняшний день здесь находится 35000 старинных документов и книг, поделенных на 650 отделов, а суммарная протяженность всех шкафов, где хранятся документы, составляет 85 километров!

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Многие считают, что в ватиканском архиве собрано самое большое собрание оккультной литературы. Отчасти это правда, но в основном здесь содержатся исторические документы, описывающие целых шестнадцать веков существования человечества.

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Сохранившаяся страница с подписью Галилео Галилея из протокола его допроса, 1638 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Записка, оставленная Марией Антуанеттой перед своей казнью, 1793 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

В архиве собраны документы, имеющие отношение к истории самых разных стран Европы и Азии. Ни одна страна не была обделена вниманием архивариусов Ватикана.

Страница из приговора, вынесенного Джордано Бруно инквизицией, 1600 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Письмо папе Клементу VII от английских пэров, которые известили его о свадьбе короля Генриха VII и Катерины Арагонской, 1530 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Свиток, содержащий отчет о суде над тамплиерами и их показания, 1311 год. Его длина — шестьдесят метров!

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

В огромной библиотеке Ватикана есть древние документы, описывающие процессы инквизиторского суда, рассказы о крестовых походах и подлинные рукописи великих ученых.

Письмо папы Пия XI к Гитлеру, посланное в 1934 году и содержащее ответ на надежду рейхсканцлера укрепить свои связи с Ватиканом

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Золотая булла папы Клемента VII, направленная французскому королю Карлу V в. день его коронации в 1364 году

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Папы всегда поддерживали связь с сильными мира сего. В архиве сохранились даже ответы на письма индейских вождей.

Пергамент с описанием даров императора Оттона I церкви, тисненный золотом, 950 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Письмо, в котором калиф Марокко просит папу Григория VII назначить нового епископа, 1250 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

Доступ в архивы Ватикана открыли лишь в 1924 году, рассекретив при этом документы, относящиеся к периоду до середины девятнадцатого века. Потом доступ был открыт и к более поздним документам до 1939 года. Вскоре глава Ватикана намерен отдать на изучение документы времен Второй мировой войны.

Небольшой фрагмент из письма королевы Франции Марии Стюарт, написанного папе Сикситу V, 1586 год

Архив Ватикана: крупнейшее вместилище тайн в мире

 
Теги: знакомства
 
 
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Маленькое государство Ватикан с самого момента своего основания было окутано множеством тайн. И самым главным секретом является архив Ватикана, доступ...

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