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Забавные анекдоты, заставляющие громко хохотать

14.02.2017 12:23 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум приготовил для читателя прекрасные анекдоты, которые стоит запомнить и рассказать всем друзьям!

Забавные анекдоты, заставляющие громко хохотать

Вовочка явился из школы в изодранном костюме.
— Что с тобой случилось? — строго спросил папа.
— Я подрался с Васей.
— Возмутительно! Теперь придется покупать тебе новый костюм.
— Это что! — гордо сказал Вовочка. — Посмотрел бы ты на Васю. Его папе надо покупать нового ребенка…

 
 
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Люди, знающие много анекдотов и приколов, как правило, собирают вокруг себя большие компании. Ещё бы, ведь хорошее чувство юмора ценится на вес золота!

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