Сегодня Фактрум приготовил для читателя прекрасные анекдоты, которые стоит запомнить и рассказать всем друзьям!





Вовочка явился из школы в изодранном костюме.

— Что с тобой случилось? — строго спросил папа.

— Я подрался с Васей.

— Возмутительно! Теперь придется покупать тебе новый костюм.

— Это что! — гордо сказал Вовочка. — Посмотрел бы ты на Васю. Его папе надо покупать нового ребенка…