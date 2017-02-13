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Забавные анекдоты, заставляющие громко хохотать
14.02.2017 12:23 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум приготовил для читателя прекрасные анекдоты, которые стоит запомнить и рассказать всем друзьям!
Вовочка явился из школы в изодранном костюме.
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Люди, знающие много анекдотов и приколов, как правило, собирают вокруг себя большие компании. Ещё бы, ведь хорошее чувство юмора ценится на вес золота!
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