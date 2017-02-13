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Таки десятка прекрасных анекдотов прямиком из Одессы
14.02.2017 12:44 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя свеженькие анекдоты из Одессы, предназначенные таки для вашей широченной улыбки!
Два одессита разговаривают за жизнь.
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Одесса уже давно стала не только популярным городом для туристов, но и местом, где рождаются самые смешные анекдоты. Ведь именно здесь живут легендарные Цилечки...
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