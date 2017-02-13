Фактрум предлагает читателю познакомиться с некоторыми фактами из жизни Паломы Пикассо.

У Паломы было трудное детство

Мама девочки — писательница Франсуаза Жило не была в браке с Пабло. После рождения дочери в 1949 году они были вместе лишь четыре года. С тех пор Палома встречалась со своим отцом лишь во время летних каникул, но тот был так занят творчеством, что проводил с девочкой слишком мало времени.

Пикассо сам выбрал имя для дочери

В год рождения Паломы Пабло Пикассо нарисовал логотип для Международной конференции мира. На нем была изображена белая голубка, и именно в честь неё художник и назвал свою дочь. В переводе с испанского имя Палома означает «голубка».

Палома с детства мечтала быть дизайнером

Уже в подростковом возрасте девушка сама подбирала свои наряды и аксессуары, находя их на блошиных рынках и в маленьких магазинчиках. Тогда и сформировался её строгий стиль, дополненный броскими украшениями.

Палома Пикассо быстро стала успешной

Её первой победой на профессиональном поприще стала работа со знаменитым дизайнером Ив Сен Лораном. Позднее она стала работать с греческой ювелирной компанией «Zolotas». Именно тогда Палома решила любой ценой добиться работы у «Tiffany & Co», и в 1980 году ей это удалось. Её блестящая презентация, где девушка разложила украшения от этой компании среди изысканной посуды на синей скатерти, покорила руководство.

Визитная карточка Паломы Пикассо

Сегодня Палома продолжает своё сотрудничество с «Tiffany & Co», которое длится уже более тридцати лет! Её отличительной чертой в дизайне украшений является сочетание полудрагоценных и драгоценных камней с крупным жемчугом. Также Палома создает необычные подвески в виде сердечек и губ, предлагая носить их на шнурках из натуральной кожи.

Палома сотрудничает не только с ювелирными компаниями

Эта красивая женщина стала автором духов для компании «L’Oréal», один из ароматов даже назван её именем. Также Палома выпустила под собственным брендом помаду фирменного красного оттенка и разработала дизайн для нескольких линий солнечных очков и аксессуаров.