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Как разжечь страсть мужа

14.02.2017 11:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда молодожены только начинают семейную жизнь, они почти не вылезают из постели. Страсть бывает настолько сильной, что новоиспеченные супруги живут только любовью, дышат друг другом и не снимают розовых очков. Но когда супружеская жизнь полностью вступает в свои права, а флер влюбленности проходит, наступает кризис интимных отношений.

Как разжечь страсть мужа

Когда супруги живут бок о бок несколько лет, их чувства теряют былую нежность, а страсть постепенно затухает. Это вполне объяснимое явление. Мы привыкаем к хорошему, в том числе и к хорошему сексу. Секс становится настоящей супружеской обязанностью, а не приятным времяпровождением.

У мужчин проблема потери страсти проявляется сильнее. Мужчина не способен симулировать страсть и желание. Эрекция либо есть, либо ее нет. Третьего не дано. И дело вовсе не в сексуальной дисфункции. Мужчине просто приелся супружеский секс и он не может ничего поделать со своей холодностью в постели.

Естественно, жена просто обязана помочь любимому мужчине вернуть былую искорку в их отношениях. Как же разжечь страсть мужа? Есть три действенных совета.

1. Долой поношенные халаты и растянутые кофты. Даже на кухне женщина должна оставаться женщиной. Муж должен видеть, что ради него жена надевает красивый кружевной халатик и идет готовить его любимый борщ с мясом. Что только ради него она должна выглядеть на все сто. Мужчина чувствует достойное к нему отношение и постарается тоже доставить своей женщине удовольствие.

2. Добавьте в отношения ревность. Мужчина должен понимать, что вы не завоеванный трофей, а ускользающий подарок судьбы. Иногда женатые мужчины скупятся на комплименты и подарки (в том числе и в постели). Они ошибочно думают, что жена от них никуда уже не денется, поэтому и стараться не нужно. Встряхните немного разленившегося мужчину. Похвастайтесь, что вам на работе сделали комплимент, подвезли до дома. Пусть это будет неправдой. Какая разница. Главное, что муж перестанет скупиться на чувства и снова будет доказывать вам свою любовь, ведь такую золотую женщину могут и увести.

3. Поэкспериментируйте в постели. Мужчинам приедается скучный супружеский секс, когда все движения и стоны можно просчитать с точностью до секунды. Добавьте в обыденный интим перчинки. Степень остроты определяйте сами. Кто-то заведется и от кружевных чулок, а кому-то придется предложить полностью обновленное секс-меню. Спросите, какие фантазии хочет воплотить ваш супруг. Поинтересуйтесь, что его возбуждает, а что убивает страсть. Думайте не только о себе любимой, но и об удовольствии своего партнера. Обновите интерьер вашей спальни. Антураж влияет на страсть. Уберите простыни в горошек, заменив их на постельное белье алого цвета. Постарайтесь превратить вашу спальню в алтарь любви. Это не будет стоить слишком дорого, нужно только ваше желание.

Для того, чтобы разжечь страсть мужа, не нужно особо напрягаться. Достаточно просто выйти из привычной зоны комфорта и думать не только о своем удовольствии, но и об удовольствии своего любимого и единственного мужчины. Иногда женщины бывают эгоистками в отношениях. Они хотят быть обласканными и любимыми, но мужчина не чувствует от них никакой отдачи. Поэтому и наступает интимный кризис, который сулит холодную постель и неудовлетворенность. Так стоит ли ставить свое самолюбие выше своей второй половинки? Наверное, нужно думать не как простой потребитель любви и ласки, а как равноправный участник семейных отношений. Чем больше любви и тепла мы отдаем, тем больше получаем взамен. Это одно из золотых правил семейной жизни.Как разжечь страсть мужа

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда молодожены только начинают семейную жизнь, они почти не вылезают из постели. Страсть бывает настолько сильной, что новоиспеченные супруги живут только...

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