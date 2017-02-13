Фактрум предлагает читателю познакомиться с несколькими законами кармы, которые помогут вам избавиться от страданий и начать радоваться жизни.





Великий Закон

Если человек хочет добиться счастья и любви, дружбы и мира, то он сам должен давать их людям. Всё, что мы совершаем во Вселенной, возвращается к сторицей. Но самое главное в жизни — это следование принципу «что посеешь, то и пожнешь».

Закон Творения

Жизнь никому из нас не дается просто так, она требует от вас усилий и участия. У человеческой сущности есть и внутренние, и внешние стороны, а ключом к совершенству внутреннего состояния является полная независимость от окружающего вас мира. При этом важно окружать себя вещами и людьми, которых вы на самом деле любите и которых выбрали самостоятельно.

Закон Смирения

Невозможно поменять какую-то ситуацию до тех пор, пока она не будет всецело принята вами. Необходимо чаще думать о своих друзьях, а не о своих врагах. Если у ваших близких есть нелюбимые вами черты характера, то сосредоточьтесь на их положительных качествах.

Закон Роста

Главное в жизни — это не окружающие вас города, технологии и люди, а вы сами. Ведь всё, что у вас имеется на самом деле — это ваше время и ваша жизнь. Поэтому изменяя себя и свои чувства, вы можете изменить и свою жизнь.

Закон Ответственности

Мы являемся отражением всего того, что окружает нас, и наоборот, наше окружение — это и есть наше отражение. Причина всего неправильного в жизни кроется именно в вас, а не в окружающем мире.

Закон Всеобщей взаимосвязи

Всё во Вселенной — все вещи и явления связаны так же, как и прошлое, настоящее и будущее человека связано между собой. Совершенно невозможно начать жизнь с белого листа, у вас за плечами всегда будет опыт прошлых лет. Даже мелкие поступки находят отражение в жизни, формируя привычки.

Закон Фокуса

Когда вы сосредоточены лишь на достижении целей и на поиске духовных ценностей, то у вас нет времени на гнев или жадность. Нельзя одновременно размышлять о двух вещах.

Закон Дарения и гостеприимства

Если вы что-то считаете правильным, то вы всегда должны быть готовы показать это на своем опыте. И если продемонстрировать это невозможно, то у вас есть лишь правильное мнение, а не правильное знание. Нельзя быть полностью уверенным в чем-то, пока вы не узнали это сами на практике.

Закон «Здесь и сейчас»

Не надо анализировать прошлое и строить планы на ближайшее будущее, это только отвлекает вас от настоящего. Былые мысли и привычки, и мечты отвлекают вас поиска нового опыта.

Закон Перемен

Пока вы не сможете извлечь уроки из прошлого, они так и будут повторятся, заставляя вас найти иной путь. Если вы делаете одно и то же действие много раз, то вы никогда не получите иной итог.

Закон Терпения и вознаграждения

Подлинная радость жизни состоит в том, что нужно совершать лишь то, что вы должны совершать, и в знании, что результат будет получен любым путем. Любое достижение и любая награда должны быть добыты постоянным трудом.

Закон Вдохновения

Вы получаете лишь то, что вы заслуживает, и подлинная ценность этого равно силам и энергии, вложенным в достижении цели. Ваш вклад в ваше собственное благополучие является вкладом и в благополучие Вселенной. Дарите — и тогда вы получите вдохновение.