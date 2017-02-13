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Законы кармы, приносящие в жизнь порядок, а в душу — гармонию
14.02.2017 12:55 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю познакомиться с несколькими законами кармы, которые помогут вам избавиться от страданий и начать радоваться жизни.
Великий Закон
Если человек хочет добиться счастья и любви, дружбы и мира, то он сам должен давать их людям. Всё, что мы совершаем во Вселенной, возвращается к сторицей. Но самое главное в жизни — это следование принципу «что посеешь, то и пожнешь».
Закон Творения
Жизнь никому из нас не дается просто так, она требует от вас усилий и участия. У человеческой сущности есть и внутренние, и внешние стороны, а ключом к совершенству внутреннего состояния является полная независимость от окружающего вас мира. При этом важно окружать себя вещами и людьми, которых вы на самом деле любите и которых выбрали самостоятельно.
Закон Смирения
Невозможно поменять какую-то ситуацию до тех пор, пока она не будет всецело принята вами. Необходимо чаще думать о своих друзьях, а не о своих врагах. Если у ваших близких есть нелюбимые вами черты характера, то сосредоточьтесь на их положительных качествах.
Закон Роста
Главное в жизни — это не окружающие вас города, технологии и люди, а вы сами. Ведь всё, что у вас имеется на самом деле — это ваше время и ваша жизнь. Поэтому изменяя себя и свои чувства, вы можете изменить и свою жизнь.
Закон Ответственности
Мы являемся отражением всего того, что окружает нас, и наоборот, наше окружение — это и есть наше отражение. Причина всего неправильного в жизни кроется именно в вас, а не в окружающем мире.
Закон Всеобщей взаимосвязи
Всё во Вселенной — все вещи и явления связаны так же, как и прошлое, настоящее и будущее человека связано между собой. Совершенно невозможно начать жизнь с белого листа, у вас за плечами всегда будет опыт прошлых лет. Даже мелкие поступки находят отражение в жизни, формируя привычки.
Закон Фокуса
Когда вы сосредоточены лишь на достижении целей и на поиске духовных ценностей, то у вас нет времени на гнев или жадность. Нельзя одновременно размышлять о двух вещах.
Закон Дарения и гостеприимства
Если вы что-то считаете правильным, то вы всегда должны быть готовы показать это на своем опыте. И если продемонстрировать это невозможно, то у вас есть лишь правильное мнение, а не правильное знание. Нельзя быть полностью уверенным в чем-то, пока вы не узнали это сами на практике.
Закон «Здесь и сейчас»
Не надо анализировать прошлое и строить планы на ближайшее будущее, это только отвлекает вас от настоящего. Былые мысли и привычки, и мечты отвлекают вас поиска нового опыта.
Закон Перемен
Пока вы не сможете извлечь уроки из прошлого, они так и будут повторятся, заставляя вас найти иной путь. Если вы делаете одно и то же действие много раз, то вы никогда не получите иной итог.
Закон Терпения и вознаграждения
Подлинная радость жизни состоит в том, что нужно совершать лишь то, что вы должны совершать, и в знании, что результат будет получен любым путем. Любое достижение и любая награда должны быть добыты постоянным трудом.
Закон Вдохновения
Вы получаете лишь то, что вы заслуживает, и подлинная ценность этого равно силам и энергии, вложенным в достижении цели. Ваш вклад в ваше собственное благополучие является вкладом и в благополучие Вселенной. Дарите — и тогда вы получите вдохновение.
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С санскрита слово «карма» можно перевести как «действие». Все поступки человека так или иначе отражаются на его карме, поэтому, совершая доброе действие,...
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