Фактрум рассказывает читателю о пяти изобретениях Теслы, которые могли бы изменить нашу жизнь, если бы были завершены.





Свободное электричество

В ходе своих исследований Никола Тесла выяснил, что энергию, то есть электричество, можно получить буквально из воздуха, а её передача возможна на любое расстояние в виде направленного луча. Для этого нужно было лишь построить систему башен, которые могли бы принимать электричество. Но на этом нельзя было заработать и ни одна из башен так и не была завершена.

Совершенные летательные аппараты

Тесла был одержим идеей создания летальных аппаратов, способных держатся в воздухе при помощи атмосферной энергии и развивающих невероятную скорость. По сути, эта идея сегодня реализована в дронах, работающих на солнечных батареях.

Луч смерти

Тесла задумался над идеей создания смертоносного оружия после тщательного изучения устройства генератора Ван де Граафа. Он планировал собрать устройство, сопло которого будет генерировать лучи, состоящие из концентрированных частиц, сметающих всё на своём пути. Но сам изобретатель испугался того, что мог бы натворить «луч смерти», и не стал его реализовывать.

Осцилятор Теслы

Тесла в 1893 году построил и запатентовал осцилятор на паровой тяге. Когда он решил его опробовать, то машина создала такие колебания, что это грозило огромными разрушением и лаборатории, и окружающий зданий. Тесла собственноручно уничтожил осцилятор. Сам Никола заявил, что его осцилятор способен вызвать колебания земной коры, могущие разорвать планету пополам.

Летающая тарелка Теслы

Уже в конце своей жизни Никола работал над созданием «летающей машины», которая использовала бы силу «антигравитации» для работы. Судя по описанию самого изобретателя, эта машина весьма похожа на изображения НЛО, поскольку не имеет ни обычных пропеллеров, ни привычных нам крыльев.