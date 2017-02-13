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Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут
14.02.2017 13:03 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю выбрать, кто же смотрится лучше!
Текстовыделитель или учительница?
Девушка в платье или Гомер Симпсон?
Модель Хайди Клум или щётка на автомойке?
Певец Джастин Бибер или милый младенец в подгузнике?
Весёлая бабушка или ковёр?
Иванка Трамп или шаурма?
Президент Дональд Трамп или початок кукурузы?
Рэпер Лил Вэйн или E.T. из фильма «Инопланетянин»?
Ким Кардашьян или актер Дэнни Девито в костюме злодея Пингвина?
Леди Гага или уличный фонарь?
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Иногда знаменитости совершают ошибки и приходят на вечеринки в одинаковых нарядах. Конечно, за этим следует скандал и спор, кто же лучше смотрится в этом...
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