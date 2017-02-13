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Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

14.02.2017 13:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю выбрать, кто же смотрится лучше!

Текстовыделитель или учительница?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут
Источник фотографий: Boredpanda.com

Девушка в платье или Гомер Симпсон?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Модель Хайди Клум или щётка на автомойке?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Певец Джастин Бибер или милый младенец в подгузнике?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Весёлая бабушка или ковёр?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Иванка Трамп или шаурма?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Президент Дональд Трамп или початок кукурузы?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Рэпер Лил Вэйн или E.T. из фильма «Инопланетянин»?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Ким Кардашьян или актер Дэнни Девито в костюме злодея Пингвина?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

Леди Гага или уличный фонарь?

Кто лучше? 10 фотографий, которые вас улыбнут

 
 
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Иногда знаменитости совершают ошибки и приходят на вечеринки в одинаковых нарядах. Конечно, за этим следует скандал и спор, кто же лучше смотрится в этом...

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