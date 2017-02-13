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Смешная история про то, как я в детстве учудила

14.02.2017 18:34 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум хочет рассказать читателю забавную историю про то, как девочка, не подумав, переполошила весь класс!

Смешная история про то, как я в детстве учудила

Когда я была в средней школе, то моим соседом по парте был мальчик по имени Дима и с фамилией Родин. А его мама вела у нас биологию. И вот однажды она отловила меня на перемене и попросила позвать Диму к ней в кабинет. Залетаю я в класс и кричу:

— Родина мать зовёт!

Все одноклассники онемели, на лицах некоторых читался вопрос: «Неужели война?!». До меня дошло, что ляпнула что-то не то, и я немного тише говорю:

— Дим, там мама тебя зовёт…

Зашедший в класс математик долго не мог понять, почему ученики валяются под партами и ржут…

 
 
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Иногда дети совершенно не задумываются над тем что они говорят. И хорошо, если неосторожные слова становятся поводом для смеха, а не для обиды.

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