Фактрум хочет рассказать читателю забавную историю про то, как девочка, не подумав, переполошила весь класс!





Когда я была в средней школе, то моим соседом по парте был мальчик по имени Дима и с фамилией Родин. А его мама вела у нас биологию. И вот однажды она отловила меня на перемене и попросила позвать Диму к ней в кабинет. Залетаю я в класс и кричу:

— Родина мать зовёт!

Все одноклассники онемели, на лицах некоторых читался вопрос: «Неужели война?!». До меня дошло, что ляпнула что-то не то, и я немного тише говорю:

— Дим, там мама тебя зовёт…

Зашедший в класс математик долго не мог понять, почему ученики валяются под партами и ржут…