Фактрум предлагает читателя пять историй от милых дам, которые заставят вас упасть на пол от смеха!





Когда я рожала второго сына, то всё случилось настолько стремительно, что до палаты меня довезти не успели, и родила я в коридоре. Потом меня уже поместили в палату. Вечером ко мне зашла медсестра и решила утешить, сказав, что, мол, ничего страшного, у нас пару лет назад одна пациентка вообще на стоянке родила. Я слушала её и молчала. Ну, не сознаваться же, что это я была…