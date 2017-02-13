﻿ 5 историй из жизни, рассказанных женщинами с хорошим чувством юмора. 21.by
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5 историй из жизни, рассказанных женщинами с хорошим чувством юмора

14.02.2017 19:31 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателя пять историй от милых дам, которые заставят вас упасть на пол от смеха!

5 историй из жизни, рассказанных женщинами с хорошим чувством юмора

Когда я рожала второго сына, то всё случилось настолько стремительно, что до палаты меня довезти не успели, и родила я в коридоре. Потом меня уже поместили в палату. Вечером ко мне зашла медсестра и решила утешить, сказав, что, мол, ничего страшного, у нас пару лет назад одна пациентка вообще на стоянке родила. Я слушала её и молчала. Ну, не сознаваться же, что это я была…

 
 
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Во многих затруднительных ситуациях вовремя рассказанная шутка может разрядить обстановку. Конечно же, людям с прекрасным чувством юмора живётся намного веселее!

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