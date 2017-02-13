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20 курьёзных исторических фактов, которые вас удивят и позабавят
14.02.2017 19:45 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем фактами из истории разных стран, которые вы наверняка ещё не слышали!
1. Римская империя не была крупнейшей в истории, даже не смотря на то, что под её господством находилась территория в два с половиной миллиона кв.км. Она находится лишь на 19 месте среди самых крупных государств.
2. За последние три тысячи лет лишь 240 лет были мирными. Всё остальное время страны воевали друг с другом.
3. Автором современного флага США был школьник Роберт Хефт. Это было его школьным заданием, и учитель поставил Роберту четвёрку с минусом. Но после того, как флаг был избран национальным символом, преподаватель изменил оценку на пятёрку.
4. В американской Конституции содержится масса и грамматических, и орфографических ошибок.
5. Восемь из десяти самых кровопролитных войн за всю историю человечества происходили в Китае.
6. Во время двух самых больших китайских войн погибло в несколько раз больше человек, чем во время Первой мировой войны.
7. В 480 году до нашей эры под господством империи персов было 44% от всего населения планеты.
8. Персидская империя занимает лидирующее место среди всех когда-либо существовавших империй по количеству завоеванных стран.
9. Генерал Антонио Лопес де Санта-Анна из Мексики устроил пышную церемонию похорон для своей ампутированной ноги.
10. До конца восемнадцатого века в качестве протезов и вставных челюстей использовались найденные зубы погибших на войне солдат.
11. Жители Британии во времена Ледникового периода пользовались черепами поверженных врагов в качестве кубков для вина.
12. Слуг фараонов специально намазывали мёдом, чтобы они привлекали внимание насекомых, отвлекая их от своего господина.
13. В Китае во время восстания Ан Люшана в восьмом веке были убиты почти сорок миллионов человек. В то время это являлось одной шестой от всего населения Земли.
14. Пётр Великий отрубил голову любовника своей жены, а потом заставил супругу держать её в банке с бальзамирующим раствором в своих покоях.
15. В девятнадцатом веке изобрели гроб с сигнальным механизмом, которым могли воспользоваться похороненные заживо. Тогда это происходило очень часто.
16. Монголы вытапливали жир из убитых ими врагов, потом поджигали его и пользовались как оружием.
17. Во время Второй мировой войны произошел последний случай участия конницы в бою. Тогда кавалерийская дивизия из Монголии сразилась с пехотой немцев и была разгромлена, в ходе сражения не было убито ни одного фашиста. А вот кони вместе со всеми всадниками были убиты.
18. Александр Македонский был автором множества шпионских приёмов, которые используются и в наши дни. Например, он читал все письма своих подчиненных родным, а тех солдат, кто не выказывал должного восторга от будущих побед и не проявлял боевой дух, он казнил.
19. Правитель древнекитайского царства Юэ Гоуцзянь во время войны размешал на переднем фланге преступников, приговоренных к казни. Те должны были сами отрубить себе головы, внушая противникам ужас.
20. Горгий Эпирский — просветитель из Греции был рожден матерью уже после её смерти. Во время похорон люди услышали писк младенца и помогли ему появится на свет.
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В мировой истории сегодня всё еще имеются белые пятна. Но благодаря исследованиям и находкам ученых мы можем узнать много нового и интересного.
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