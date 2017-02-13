Фактрум делится с читателем фактами из истории разных стран, которые вы наверняка ещё не слышали!





1. Римская империя не была крупнейшей в истории, даже не смотря на то, что под её господством находилась территория в два с половиной миллиона кв.км. Она находится лишь на 19 месте среди самых крупных государств.

2. За последние три тысячи лет лишь 240 лет были мирными. Всё остальное время страны воевали друг с другом.

3. Автором современного флага США был школьник Роберт Хефт. Это было его школьным заданием, и учитель поставил Роберту четвёрку с минусом. Но после того, как флаг был избран национальным символом, преподаватель изменил оценку на пятёрку.

4. В американской Конституции содержится масса и грамматических, и орфографических ошибок.

5. Восемь из десяти самых кровопролитных войн за всю историю человечества происходили в Китае.

6. Во время двух самых больших китайских войн погибло в несколько раз больше человек, чем во время Первой мировой войны.

7. В 480 году до нашей эры под господством империи персов было 44% от всего населения планеты.

8. Персидская империя занимает лидирующее место среди всех когда-либо существовавших империй по количеству завоеванных стран.

9. Генерал Антонио Лопес де Санта-Анна из Мексики устроил пышную церемонию похорон для своей ампутированной ноги.

10. До конца восемнадцатого века в качестве протезов и вставных челюстей использовались найденные зубы погибших на войне солдат.

11. Жители Британии во времена Ледникового периода пользовались черепами поверженных врагов в качестве кубков для вина.

12. Слуг фараонов специально намазывали мёдом, чтобы они привлекали внимание насекомых, отвлекая их от своего господина.

13. В Китае во время восстания Ан Люшана в восьмом веке были убиты почти сорок миллионов человек. В то время это являлось одной шестой от всего населения Земли.

14. Пётр Великий отрубил голову любовника своей жены, а потом заставил супругу держать её в банке с бальзамирующим раствором в своих покоях.

15. В девятнадцатом веке изобрели гроб с сигнальным механизмом, которым могли воспользоваться похороненные заживо. Тогда это происходило очень часто.

16. Монголы вытапливали жир из убитых ими врагов, потом поджигали его и пользовались как оружием.

17. Во время Второй мировой войны произошел последний случай участия конницы в бою. Тогда кавалерийская дивизия из Монголии сразилась с пехотой немцев и была разгромлена, в ходе сражения не было убито ни одного фашиста. А вот кони вместе со всеми всадниками были убиты.

18. Александр Македонский был автором множества шпионских приёмов, которые используются и в наши дни. Например, он читал все письма своих подчиненных родным, а тех солдат, кто не выказывал должного восторга от будущих побед и не проявлял боевой дух, он казнил.

19. Правитель древнекитайского царства Юэ Гоуцзянь во время войны размешал на переднем фланге преступников, приговоренных к казни. Те должны были сами отрубить себе головы, внушая противникам ужас.

20. Горгий Эпирский — просветитель из Греции был рожден матерью уже после её смерти. Во время похорон люди услышали писк младенца и помогли ему появится на свет.