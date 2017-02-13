А ещё можно прочитать десятку свежих и очень забавных анекдотов на Фактруме!





— Ну что, Вить, как новая жизнь? Как тренажёрный зал?

— Спасибо, новая жизнь мне понравилась, но ребята из качалки объяснили, что выражение «принять на грудь» имеет тут совершенно другой смысл.