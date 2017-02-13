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7 вещей, о которых умные люди не распространяются
14.02.2017 20:36 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю познакомиться с семью вещами, о которых мудрый человек никогда не будет распространятся на публике.
Не надо делиться своими планами на будущее
Далеко не все планы идеальны, в них могут быть слабые места, которые посторонний человек может заметить и ударить по ним. Молчите, пока не сделаете то, что задумали.
Не стоит говорить о своём участие в благотворительности
Сегодня безвозмездные пожертвования — редкость, и поэтому не желательно распространятся о своих хороших делах. Если вы будете часто хвалить себя за участие в благотворительности перед другими людьми, то это будет питать вашу гордыню, а она — не самое лучшее человеческое качество.
Не выносите свой аскетизм на публику
Если вы ограничиваете себя в чем-то, то разговор об этом — не лучшая идея. Физическая аскеза принесет вам настоящую пользу только тогда, когда будет гармонировать с вашими эмоциями.
Молчите о своих подвигах
Каждый день человек сталкивается с какими-то испытаниями, будь они физическими или эмоциональными. И их преодоление должно оставаться в тайне. За победу над собой и своими негативными чувствами не дают наград, потому их никто и не может заметить, а, следовательно, и позавидовать вам.
Не говорите о своей духовной просвещенности
Поделиться жизненным опытом и полученными знаниями можно только в том случае, если они необходимы для окружающих вас людей. Не стоит лишний раз упоминать о них.
Не делитесь семейными проблемами с посторонними
Если вы будете распространятся о своих проблемах в семье, то вы начнете искренне в них верить. А на деле может оказаться, что это была вовсе и не проблема. Чем меньше вы рассказываете посторонними о конфликтах, тем стабильнее и прочнее будут семейные узы.
Не говорите об услышанных некрасивых словах
Можно испачкать на улице ботинки грязью, но точно так же можно и испачкать свое сознание. Человек, который приходит домой и начинает рассказывать о всех глупостях, которые он услышал по дороге, не имеет никаких отличий от того, кто вернулся в дом и не снял обувь.
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В жизни человека полно тайн, о которых не принято говорить. Но важно понять, что же такое тайна и почему не стоит её рассказывать окружающим. И помочь в этом...
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