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7 вещей, о которых умные люди не распространяются

14.02.2017 20:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю познакомиться с семью вещами, о которых мудрый человек никогда не будет распространятся на публике.

7 вещей, о которых умные люди не распространяются

Не надо делиться своими планами на будущее

Далеко не все планы идеальны, в них могут быть слабые места, которые посторонний человек может заметить и ударить по ним. Молчите, пока не сделаете то, что задумали.

Не стоит говорить о своём участие в благотворительности

Сегодня безвозмездные пожертвования — редкость, и поэтому не желательно распространятся о своих хороших делах. Если вы будете часто хвалить себя за участие в благотворительности перед другими людьми, то это будет питать вашу гордыню, а она — не самое лучшее человеческое качество.

Не выносите свой аскетизм на публику

Если вы ограничиваете себя в чем-то, то разговор об этом — не лучшая идея. Физическая аскеза принесет вам настоящую пользу только тогда, когда будет гармонировать с вашими эмоциями.

Молчите о своих подвигах

Каждый день человек сталкивается с какими-то испытаниями, будь они физическими или эмоциональными. И их преодоление должно оставаться в тайне. За победу над собой и своими негативными чувствами не дают наград, потому их никто и не может заметить, а, следовательно, и позавидовать вам.

Не говорите о своей духовной просвещенности

Поделиться жизненным опытом и полученными знаниями можно только в том случае, если они необходимы для окружающих вас людей. Не стоит лишний раз упоминать о них.

Не делитесь семейными проблемами с посторонними

Если вы будете распространятся о своих проблемах в семье, то вы начнете искренне в них верить. А на деле может оказаться, что это была вовсе и не проблема. Чем меньше вы рассказываете посторонними о конфликтах, тем стабильнее и прочнее будут семейные узы.

Не говорите об услышанных некрасивых словах

Можно испачкать на улице ботинки грязью, но точно так же можно и испачкать свое сознание. Человек, который приходит домой и начинает рассказывать о всех глупостях, которые он услышал по дороге, не имеет никаких отличий от того, кто вернулся в дом и не снял обувь.

 
Теги: знакомства
 
 
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В жизни человека полно тайн, о которых не принято говорить. Но важно понять, что же такое тайна и почему не стоит её рассказывать окружающим. И помочь в этом...

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