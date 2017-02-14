Тяжело назвать полноценной жизнь той женщины, которая отгородилась от любви, пережив травму в любовных отношениях. Неудачи на сердечном фронте на долгое время выбивают из колеи, влияют на наше мироощущение, образ «я», участвуют в формировании целой армии комплексов и страхов. Впрочем, поддаваться пессимизму и унынию всегда легче, чем учиться жить заново и с открытым сердцем.





В данной статье мы рискнули помочь одиноким женщинам пересмотреть свои привычки. Действительно ли родство душ таит в себе опасность? Как преодолеть страх близости после неудачного опыта и найти счастье, перестав убегать от любви? Давайте встряхнем загадочную женскую душу.

Страхи обманутых женщин: что мешает ей полюбить вновь?

Убеждение 1. «Все мужчины эгоисты, обманщики и козлы»

Выводить из частного случая общие закономерности не только неразумно, но и крайне самонадеянно. Все мы люди со своими индивидуальными особенностями, взглядами, вкусами и системой ценностей. Каждый обладает рядом восхитительных достоинств и не менее печальных изъянов. Смотреть на мужчину только как на вид парнокопытного с придатком – ограниченное виденье противоположного пола, в конце концов, мерить одной меркой нельзя. Учитесь видеть личность, искать своего человека, не впадая в цинизм при первом же препятствии. Позволяя другим быть другими.

Убеждение 2. «Проще и безопаснее жить одной»

С одной стороны, так действительно легче – не нужно ничем жертвовать, ни под кого подстраиваться, двигать свои планы и мечты. Захотела – съела булку с маслом, купила дорогущие туфли и пошла в пляс. Впрочем, только встретив того самого, начинаешь понимать, от чего отказывалась на самом деле. Другой человек обогащает нашу жизнь, делает ее более наполненной и приятной. Найдя свою «половинку», начинаешь лучше понимать себя, жизнь и мирские ценности. Партнеры помогают друг другу, открывают новые возможности, служат поддержкой, и это дар. Ключевое слово – найти «своего» человека.

Убеждение 3. «Да кто на меня посмотрит? Я обычная, немолодая, с ребенком»

Сложно жить с постоянным ощущением собственного несовершенства, да и нужно ли? Чем раздувать изъяны до космических масштабов, концентрируясь на том, чего нет, лучше направлять внимание на сильные стороны своего «я». Что есть у вас такого, чему могут позавидовать остальные? Шикарный бюст, чувство стиля, способность самой улаживать собственные проблемы и не упускать возможности? Так вот и думайте об этом, прекратите себя угнетать. Мужчины любят разных женщин – несовершенных, глупеньких, с пышными формами и тремя детьми. Главное, оценивать себя не с позиции «товара» и его характеристик, но с вопроса, насколько вы сами себе интересны. Чувствуете ли вы себя уникальной и неповторимой личностью?

Убеждение 4. «Я ничего не смыслю в отношениях. Все делаю не так…»

Тогда покажите пальцем на того, кто родился со встроенной базой знаний, как правильно любить и жить счастливым? Увы, никто этого не знает, но продолжает пробовать снова и снова, набивая болезненные шишки, только бы научиться. Отношения – всегда риск. Нас действительно могут предать, бросить, разлюбить, когда мы так открыты и уязвимы. Впрочем, это не повод отказываться от возможности почувствовать себя любимым, но повод научиться говорить со своим избранником, идти на компромиссы. Не забывайте оставлять за собой право быть собой и дарить такую же свободу любимому человеку.

Убеждение 5. «Никого не могу встреть, все мужчины не те»

Если довольно продолжительное время вам попадаются только неадекватные экземпляры, стоит задуматься: может, это с вами что-то не так? Поголовно все не могут не устраивать, либо у вас завышена планка ожиданий, либо тяжелый характер. Бывает, женщина любит строить из себя жертву, которая никогда не притянет интересного и развитого партнера. Сойдите с небес и посмотрите на все более реалистичным взглядом: чего вы боитесь, от чего себя перестраховываете, цепляясь за идеал, которого нет? Учитесь смотреть на человека не через призму оценок «хорошо / плохо», «такой / не такой», но глубже. Совпадают ли ваши представления о мире, желания и цели? Насколько комфортно находиться в обществе друг друга? Сможете простить мужчине его несовершенство, не навязывая своей модели поведения?

Убеждение 6. «Мы все равно расстанемся, у нас ничего не выйдет»

Реалии жизни таковы, что ни в чем нет гарантий. Невозможно предугадать событий будущего, но нельзя отрицать и того, что каждый сам влияет на судьбу, по кирпичику выстраивая жизнь. Будет плохое, но будет и хорошее! Важно концентрироваться не только на боли и страданиях, но также и моментах радости. Любовь дарит много позитивных эмоций, она воплощает в себе самое доброе и прекрасное, на что способен человек. Судьба может разлучить, преподнести болезненный урок, но ни за что не отберет то хорошее, что пришло в вашу жизнь вместе с любовью.

Любовь окрыляет, она открывает в нас особую силу, пробуждая забытые чувства и мечты. Не прячьте сердце, но ищите в себе силы раскрыться для новых отношений. Верьте в исцеляющую силу любви!

Текст: Flytothesky.ru