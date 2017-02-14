А Фактрум предлагает читателю десятку замечательных анекдотов, которой вы непременно захотите поделиться со своими близкими!





— Доктор, у меня нос заложен…

— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своими соплями!