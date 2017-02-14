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Очень забавные анекдоты, которые вы обязаны рассказать друзьям

15.02.2017 12:15 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает читателю десятку замечательных анекдотов, которой вы непременно захотите поделиться со своими близкими!

Очень забавные анекдоты, которые вы обязаны рассказать друзьям

— Доктор, у меня нос заложен…
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и дача заложены, а вы тут со своими соплями!

 
 
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Долгожданная встреча с друзьями — это всегда праздник. Так приятно собраться большой компанией и поделиться новостями или рассказать забавную историю.

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