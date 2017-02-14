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ГПК: более 460 иностранцев въехали в Беларусь без визы с 12 февраля

15.02.2017 12:06 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Безвизовым режимом временного въезда в Беларусь воспользовались почти 500 иностранцев, которые прибыли страну через Национальный аэропорт Минск, сообщили в Государственном пограничном комитете.

ГПК: более 460 иностранцев въехали в Беларусь без визы с 12 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Безвизовый режим на пять дней для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси 12 февраля, в списке иностранцев, которые могут временно посещать республику, не покупая визы, – 39 стран Европы, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие.

"По состоянию на 15 февраля в пункте пропуска в Национальном аэропорту Минск было оформлено более 460 иностранных граждан, которые решили воспользоваться пятидневным безвизовым режимом", – сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Государственного пограничного комитета. 

В комитете также рассказали, что среди въехавших – по 82 гражданина Германии и Польши, почти 50 итальянцев, более 30 граждан Литвы, 21 француз, 20 – граждан Великобритании.

 
Теги: Минск
 
 
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Поездки в Беларусь на пять дней без визы больше всего нравятся гражданам Германии и Польши.

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