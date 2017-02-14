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15 фактов о мире, которые перевернут ваше представление о нём с ног на голову
15.02.2017 12:38 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем занимательными фактами, переворачивающими ваше представление о мире вверх тормашками!
Индейцы племени юки считали что-то не при помощи пальцев, а с помощью промежутков между них, то есть не пятёрками, а четвёрками.
Африканское племя бушменов говорит на вдохе, а не на выдохе, как все другие люди.
Болгарцы кивают вниз-вверх, когда хотят сказать «нет».
Жители Африки предпочитают считать зебру чёрной лошадью с белыми полосами.
Некоторые племена Центральной Америки выделяли на небе чёрные промежутки между скоплениями звёзд, а не созвездия. Поэтому у них был свой чёрный Зодиак.
В Европе и России традиционный траурный цвет — чёрный, в то время, как в Японии — белый.
В англоговорящих странах и в Японии при перечислении цветов радуги используют шесть, а не семь цветов.
Южные народы представляют Ад горячим, а северные — холодным.
В Мексике смерть представляют не в виде старухи с косой, а в виде разукрашенного улыбающегося скелета.
В Австралии и других странах Южного полушария карты мира печатают в непривычном для жителей Северного полушария перевернутом вверх ногами виде.
Представители некоторых амазонских племен считают, что будущее — это то, что у них за спиной, потому что не знают, какое оно. А прошлое для них — это то, что ждет впереди, ведь его они уже видели и знают, что оно представляет.
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Многие люди отличаются от других нестандартным мышлением. Да что там люди, целое население некоторых стран порой имеет такие привычки и обычаи, которые...
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