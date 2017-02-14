Фактрум делится с читателем занимательными фактами, переворачивающими ваше представление о мире вверх тормашками!





Индейцы племени юки считали что-то не при помощи пальцев, а с помощью промежутков между них, то есть не пятёрками, а четвёрками.

Африканское племя бушменов говорит на вдохе, а не на выдохе, как все другие люди.

Болгарцы кивают вниз-вверх, когда хотят сказать «нет».





Жители Африки предпочитают считать зебру чёрной лошадью с белыми полосами.

Некоторые племена Центральной Америки выделяли на небе чёрные промежутки между скоплениями звёзд, а не созвездия. Поэтому у них был свой чёрный Зодиак.





В Европе и России традиционный траурный цвет — чёрный, в то время, как в Японии — белый.

В англоговорящих странах и в Японии при перечислении цветов радуги используют шесть, а не семь цветов.

Южные народы представляют Ад горячим, а северные — холодным.





В Мексике смерть представляют не в виде старухи с косой, а в виде разукрашенного улыбающегося скелета.

В Австралии и других странах Южного полушария карты мира печатают в непривычном для жителей Северного полушария перевернутом вверх ногами виде.

Представители некоторых амазонских племен считают, что будущее — это то, что у них за спиной, потому что не знают, какое оно. А прошлое для них — это то, что ждет впереди, ведь его они уже видели и знают, что оно представляет.



