Фактрум рассказывается уморительную историю про очень-очень грозную маму, напугавшую всю семью!





Сегодня вечером матушка моя отмочила. Сидел я за компьютером, искал информацию по учёбе. Тут мама заглянула в комнату и громко рявкнула:

— А ну-ка иди спать, скотина!

Я аж подпрыгнул! Попытался доказать, что я уже взрослый и могу ложиться спать когда захочу. На мои робкие возражения матушка ответила, что вообще-то она к собаке нашей обращалась, которая спряталась под столом.

— Вот, блин, растишь ребёнка, холишь, лелеешь, а он почему-то обращение «скотина» принимает на свой счёт… — расстроенно сказала мама.

— Ха! Да что там рёбенок! — послышался голос папы с дивана. — Я сам чуть в кровать не побежал!