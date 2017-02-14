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Когда в семье по-настоящему суровая мать
15.02.2017 12:50 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывается уморительную историю про очень-очень грозную маму, напугавшую всю семью!
Сегодня вечером матушка моя отмочила. Сидел я за компьютером, искал информацию по учёбе. Тут мама заглянула в комнату и громко рявкнула:
— А ну-ка иди спать, скотина!
Я аж подпрыгнул! Попытался доказать, что я уже взрослый и могу ложиться спать когда захочу. На мои робкие возражения матушка ответила, что вообще-то она к собаке нашей обращалась, которая спряталась под столом.
— Вот, блин, растишь ребёнка, холишь, лелеешь, а он почему-то обращение «скотина» принимает на свой счёт… — расстроенно сказала мама.
— Ха! Да что там рёбенок! — послышался голос папы с дивана. — Я сам чуть в кровать не побежал!
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Все родители любят своих детей, только эта любовь проявляется по-разному. Кто-то всячески балует рёбенка, а кто-то держит его в ежовых рукавицах.
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