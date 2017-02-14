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Бесподобные анекдоты про врачей и пациентов, поднимающие настроение

15.02.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает весьма забавные анекдоты о докторах, которые вызовут у вас громкий смех!

Бесподобные анекдоты про врачей и пациентов, поднимающие настроение

— Доктор, у меня что-то болит.
— Хорошо, я вам выпишу каких-нибудь таблеток.

 
 
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Давно замечено, что у людей, работающих в медицине, юмор становится очень циничным. Конечно, это просто издержки профессии, не отменяющие того, что чувство юмора...

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