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Бесподобные анекдоты про врачей и пациентов, поднимающие настроение
15.02.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает весьма забавные анекдоты о докторах, которые вызовут у вас громкий смех!
— Доктор, у меня что-то болит.
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Давно замечено, что у людей, работающих в медицине, юмор становится очень циничным. Конечно, это просто издержки профессии, не отменяющие того, что чувство юмора...
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