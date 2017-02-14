Фактрум хочет рассказать читателю полезные советы, способные спасти вам жизнь!





Как аккуратно удалить клеща

Как известно, клещи являются переносчиками опасных болезней. Поэтому при их укусе следует немедленно обратиться к врачу. Если же такой возможности нет, то вы можете избавиться от клеща самостоятельно. Просто возьмите тонкий пинцет и обхватите его кончиками голову клеща, а потом аккуратно её выкручивайте.

Как использовать ключи для самозащиты

Если вы возвращаетесь поздно домой, то держите в руках связку ключей. Но не стоит использовать их в качестве кастета, если на вас кто-то нападет. Будет намного эффективнее, если вы зажмете связку в кулаке или будете держать длинный ключ как нож.

Что делать, если таксист ведет себя странно

Перед тем, как сесть в автомобиль, обязательно запишите его номер. Тогда в случае опасности вы сможете позвонить другу или сделать вид, что звоните, упомянув в разговоре номер такси.

Не верьте, если незнакомец говорит, что он не тронет вас

Если незнакомый человек ни с того ни с сего говорит, что не будет вас трогать, то следует насторожиться. Это может послужить сигналом к нападению, поэтому при первой же возможности зовите на помощь.

Не просите помощи у толпы

Если вашему знакомому или вам самим стало плохо в людном месте, то не нужно просить помочь группу людей. Будет лучше, если вы обратитесь к какому-то конкретному человеку, вызывающему доверие. Если же попросить о помощи сразу нескольких человек, то остальные будут думать, что вам уже оказана помощь, поэтому пройдут мимо.

Спрячьте деньги в труднодоступном месте

Если вы опасаетесь, что у вас могут украсть кошелек, то уберите несколько сложенных купюр под чехол смартфона или под его крышку. Тогда у вас всегда будет немного наличности, чтобы добраться домой.

Что делать, если автомобиль упал в воду

Выбраться из тонущего автомобиля не просто, но возможно. Для этого необходимо сразу открыть окно, причем сделать это нужно ещё до момент соприкосновения с водой. А чтобы не оказаться в ситуации, когда окно не открывается, потому что заклинило, держите в легкодоступном месте какой-то тяжелый предмет, например, огнетушитель или инструмент.