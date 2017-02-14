А Фактрум рассказывает уморительную историю про незадачливого водителя и угон его авто!





Есть у меня в компании один мужичок — руководитель небольшого подразделения, не особо отличающийся интеллектом. Сам не знаю, зачем его держу. И вот как-то он поехал с работы на новеньком автомобиле и решил заехать в супермаркет. Припарковался, вышел с покупками, смотрит — а машины нет! Разумеется, он подумал, что её угнали, позвонил в полицию, сообщил об этом.

В расстроенных чувствах зашел обратно в супермаркет, купил бутылку коньяка. Стоит на крыльце магазина, прихлебывает коньяк, и тут его озаряет. Оказывается, машину-то он оставил не на парковке, а во дворе рядом стоящего дома! Обрадовался, забежал в тот двор — и в правду, автомобиль на месте. Сел и поехал домой.

А полиция уже объявила план-перехват… Его остановил первый же гаишник. В общем, за вождение в нетрезвом виде отобрали у него права на несколько месяцев…