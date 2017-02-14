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Как у моего сотрудника машину «угнали»

15.02.2017 17:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум рассказывает уморительную историю про незадачливого водителя и угон его авто!

Как у моего сотрудника машину «угнали»

Есть у меня в компании один мужичок — руководитель небольшого подразделения, не особо отличающийся интеллектом. Сам не знаю, зачем его держу. И вот как-то он поехал с работы на новеньком автомобиле и решил заехать в супермаркет. Припарковался, вышел с покупками, смотрит — а машины нет! Разумеется, он подумал, что её угнали, позвонил в полицию, сообщил об этом.

В расстроенных чувствах зашел обратно в супермаркет, купил бутылку коньяка. Стоит на крыльце магазина, прихлебывает коньяк, и тут его озаряет. Оказывается, машину-то он оставил не на парковке, а во дворе рядом стоящего дома! Обрадовался, забежал в тот двор — и в правду, автомобиль на месте. Сел и поехал домой.

А полиция уже объявила план-перехват… Его остановил первый же гаишник. В общем, за вождение в нетрезвом виде отобрали у него права на несколько месяцев…

 
 
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Все владельцы автомобилей боятся, что их «ласточку» кто-нибудь угонит. Вот и перепроверяют по несколько раз, точно ли они закрыли двери и поставили машину...

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