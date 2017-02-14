Фактрум делится с читателем мифами о том, как должна выглядеть и поступать женщина, если она хочет привлечь мужчину.





Слишком откровенная одежда

Многие девушки считают, что они могут привлечь мужчину глубоким декольте и длинными ногами в мини-юбке.

На самом деле: мужчин привлекают девушки в женственных нарядах с интересными деталями. Такую девушку хочется любить, оберегать и баловать.

Модельная внешность

Девушка начинает терять свою индивидуальность, когда пробует скопировать стиль какой-то знаменитости. Некоторые даже идут на пластические операции и соблюдают строгие диеты, лишь бы выглядеть как модель с обложки журнала.

На самом деле: мужчины ценят индивидуальность женщины в совокупности с её ухоженностью. Их привлекает подтянутая фигура, здоровая кожа и волосы, красивый макияж и одежда, но вместе с тем они обращают внимание и на умение себя преподнести и подчеркнуть собственный стиль.

Зависимость от мужчины или, наоборот, излишняя независимость

Одни девушки считают, что мужчина должен обеспечивать их абсолютно всем, предлагают ему решать все вопросы и руководить их жизнью. Другие же полагаются только на собственные силы и стремятся быть независимыми от мужчины.

На самом деле: в отношениях важно, чтобы партнеры доверяли друг другу и принимали советы. Конечно, мужчине хочется защищать свою любимую женщину и помогать ей, но важно, чтобы она могла высказать собственное мнение и не боялась показать свой ум.

Самоотдача

Многие женщины, вступая в отношения, сосредотачивают все свое внимание на партнере, напрочь забывая о своих интересах. Они думают, что такая самоотверженность поможет им удержать мужчину. Но, уделяя всё свое время мужчине, женщина рискует стать для него неинтересной.

На самом деле: мужчин в женщинах привлекает личность со своими увлечениями, интересами и с богатым внутренним миром. Важно сохранить всё это, не делая попыток раствориться в любимом.

Чрезмерная искушенность в постели

Как правило, девушки думают, что чем больше они способны показать во время секса, тем больше мужчина будет любить их. Они выставляют свой опыт напоказ и пытаются доказать, что знают абсолютно всё о сексуальных утехах.

На самом деле: отношениях важно достичь гармонии не только в духовном, но и в физическом плане. Мужчина гораздо лучше оценить умение женщины получать и дарить удовольствие, нежели её подкованность в вопросах секса.

Глупость

Некоторые дамы полагают, что чем глупее они себя ведут, тем они милее выглядят в глазах мужчин. Они притворяются этакими неуклюжими и инфантильными особами, чтобы привлечь внимание.

На самом деле: такое поведение не способствует развитию отношений. Мужчинам нравятся умные девушки, кто бы что не говорил. С ними всегда есть о чем поговорить, да и отношения с умным человеком строить намного проще, чем с ветреной глупышкой.

Броский макияж

Многие молодые женщины считают, что яркий макияж помогает в поисках спутника жизни. Они часами сидят перед зеркалом, а выйдя в свет понимают, что на них никто не обращает внимания.

На самом деле: мужчины считают наиболее привлекательными девушек с минимальным макияжем (тушь, пудра, немного помады) или вовсе без него.