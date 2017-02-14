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Всем бы таких клиентов!
15.02.2017 17:44 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю историю о том, как один клиент отблагодарил хорошего продавца!
Когда я работал в магазине электроники, то был у меня один запомнившийся клиент. Он купил у меня планшет и попросил сразу настроить на нём специально приложение для футбола. В ходе установки оказалось, что мы с ним болеем за одну команду. Это мне так понравилось, что я решил безвозмездно ему сделать все другие настройки. Мужчина сначала немного опешил, а потом поинтересовался, сколько он мне должен за работу. Я только отмахнулся.
Мужчина ушёл, но уже через несколько минут вернулся и вручил мне ключ с каким-то брелоком. Присмотревшись, я понял, что это ключ от камеры хранения в соседнем супермаркете. Как раз был конец рабочего дня, поэтому я решил не откладывать прохождение квеста и направился в магазин.
Подошел к ящикам, нашел нужный, открыл, а там… Стоит упаковка пива и несколько пачек чипсов! Это был самый приятный подарок мне за, в общем-то, пустяковую помощь.
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