﻿ Всем бы таких клиентов!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Всем бы таких клиентов!

15.02.2017 17:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает читателю историю о том, как один клиент отблагодарил хорошего продавца!

Всем бы таких клиентов!

Когда я работал в магазине электроники, то был у меня один запомнившийся клиент. Он купил у меня планшет и попросил сразу настроить на нём специально приложение для футбола. В ходе установки оказалось, что мы с ним болеем за одну команду. Это мне так понравилось, что я решил безвозмездно ему сделать все другие настройки. Мужчина сначала немного опешил, а потом поинтересовался, сколько он мне должен за работу. Я только отмахнулся.

Мужчина ушёл, но уже через несколько минут вернулся и вручил мне ключ с каким-то брелоком. Присмотревшись, я понял, что это ключ от камеры хранения в соседнем супермаркете. Как раз был конец рабочего дня, поэтому я решил не откладывать прохождение квеста и направился в магазин.

Подошел к ящикам, нашел нужный, открыл, а там… Стоит упаковка пива и несколько пачек чипсов! Это был самый приятный подарок мне за, в общем-то, пустяковую помощь.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Труд продавцов-консультантов часто бывает недооцененным. Но им, как и всем другим людям, очень приятно слышать благодарности, а порой и получать маленькие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
7 глупейших стереотипов о том, что мужчины привлекает в женщинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика