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Десятка классных анекдотов и шуток, смешащих до слёз
15.02.2017 18:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя просто замечательные анекдоты и шутки, которые смогут вас развеселить!
— Папа, папа, посмотри, как я тебя нарисовала!
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Как известно, смех продлевает жизнь. Поэтому нужно всегда быть в хорошем настроении и не напрягаться по пустякам!
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