Фактрум собрал для читателя просто замечательные анекдоты и шутки, которые смогут вас развеселить!





— Папа, папа, посмотри, как я тебя нарисовала!

— Хорошо, доча, молодец, только почему у меня оранжевые волосы?

— Ну нет у меня карандаша лысого цвета!