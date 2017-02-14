﻿ Десятка классных анекдотов и шуток, смешащих до слёз. 21.by
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Десятка классных анекдотов и шуток, смешащих до слёз

15.02.2017 18:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя просто замечательные анекдоты и шутки, которые смогут вас развеселить!

Десятка классных анекдотов и шуток, смешащих до слёз

— Папа, папа, посмотри, как я тебя нарисовала!
— Хорошо, доча, молодец, только почему у меня оранжевые волосы?
— Ну нет у меня карандаша лысого цвета!

 
 
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