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Вот откуда у меня такая коллекция туфель!
15.02.2017 17:53 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум рассказывает читателю интересную историю о девушке и её страсти к туфлям.
Когда я была маленькая, то по моему чувству прекрасного не столько ударяла повседневная одежда, сколько необходимость красиво выглядеть, когда идешь в гости.
Вот представьте: иду я вся такая нарядная к имениннику, на мне надето симпатичное платье, а на голове повязан торжественный бант. Прихожу, разуваюсь, а мне с порога говорят:
— Машенька, какой у тебя размер ноги?
Отвечаю, что 37 (да, я была высокой и крупной девочкой), и мне заявляют, что все детские тапочки уже разобраны, и протягивают огромные дедушкины тапки непонятного цвета…
И весь праздник я вынуждена была сидеть на диване, пропуская все конкурсы, потому что на мне несуразные сваливающиеся с ног тапки 46 размера. А на фотографиях я всё время прятала ноги то под диван, то ещё куда.
Я честно просила маму позволить мне брать с собой туфельки, чтобы переобуться, но она каждый раз говорила:
— А зачем? Ты же в соседний подъезд идешь, да и всё равно все дети будут в тапочках.
А я возражала маме:
— Но в дедулькиных тапках буду я одна!
Вот поэтому сейчас у меня такая огромная коллекция всевозможных туфель, доктор…
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Многие девушки просто обожают красивую обувь и тратят на неё баснословные суммы. Но иногда причины возникновения коллекции туфель могут быть очень и очень...
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