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Вот откуда у меня такая коллекция туфель!

15.02.2017 17:53 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум рассказывает читателю интересную историю о девушке и её страсти к туфлям.

Вот откуда у меня такая коллекция туфель!

Когда я была маленькая, то по моему чувству прекрасного не столько ударяла повседневная одежда, сколько необходимость красиво выглядеть, когда идешь в гости.

Вот представьте: иду я вся такая нарядная к имениннику, на мне надето симпатичное платье, а на голове повязан торжественный бант. Прихожу, разуваюсь, а мне с порога говорят:

— Машенька, какой у тебя размер ноги?

Отвечаю, что 37 (да, я была высокой и крупной девочкой), и мне заявляют, что все детские тапочки уже разобраны, и протягивают огромные дедушкины тапки непонятного цвета…

И весь праздник я вынуждена была сидеть на диване, пропуская все конкурсы, потому что на мне несуразные сваливающиеся с ног тапки 46 размера. А на фотографиях я всё время прятала ноги то под диван, то ещё куда.

Я честно просила маму позволить мне брать с собой туфельки, чтобы переобуться, но она каждый раз говорила:

— А зачем? Ты же в соседний подъезд идешь, да и всё равно все дети будут в тапочках.

А я возражала маме:

— Но в дедулькиных тапках буду я одна!

Вот поэтому сейчас у меня такая огромная коллекция всевозможных туфель, доктор…

 
 
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Многие девушки просто обожают красивую обувь и тратят на неё баснословные суммы. Но иногда причины возникновения коллекции туфель могут быть очень и очень...

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