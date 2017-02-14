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Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады

15.02.2017 18:13 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателями шокирующими фотографиями, показывающими, как величественные спортивные сооружения медленно, но верно превращаются в руины.

Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Carolina Oliveira Castro
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Vanderlei Almeida
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Silvia Izquierdo
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Silvia Izquierdo
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Nacho Doce
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Vanderlei Almeida
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Nacho Doce
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Nacho Doce
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Pilar Olivares
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Silvia Izquierdo
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Yasuyoshi Chiba
Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
Nacho Doce
 
 
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Проведение Летних Олимпийских игр в Рио сопровождалось множеством громких скандалов в мире спорта. Сейчас о них уже подзабыли, потому что на первый план...

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