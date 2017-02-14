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Вот как выглядит Рио через полгода после Олимпиады
15.02.2017 18:13 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателями шокирующими фотографиями, показывающими, как величественные спортивные сооружения медленно, но верно превращаются в руины.
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Проведение Летних Олимпийских игр в Рио сопровождалось множеством громких скандалов в мире спорта. Сейчас о них уже подзабыли, потому что на первый план...
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