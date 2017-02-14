Фактрум хочет рассказать читателю о том, как на свет появилась форма хирургов.





До начала двадцатого века форма всех врачей, в том числе и хирургов, была белой. Но в 1914 году один из самых влиятельных докторов того времени понял, что белый цвет формы отвлекает во время операции. И тогда он стал надевать зеленую, а после и синюю форму.

Оказывается, кипенно-белый цвет формы может на несколько секунд буквально ослепить хирурга, который решил перевести взгляд с темно-красного цвета крови и внутренностей пациента на своих стоящих рядом ассистентов или стену операционной. Похожий эффект можно испытать, если выйти из тёмного помещения на улицу и посмотреть на снег, освещенный солнцем.

Синий и зелёный цвет формы хирургов обусловлен ещё и тем, что он помогает врачам стать более восприимчивым к нюансам оттенков красного. Это весьма полезно, так как позволяет акцентировать внимание на состоянии внутренних органов пациента, что минимизирует риск возникновения ошибки в ходе операции.