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Причина, по которой хирурги носят форму только синего и зелёного цвета
15.02.2017 18:19 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум хочет рассказать читателю о том, как на свет появилась форма хирургов.
До начала двадцатого века форма всех врачей, в том числе и хирургов, была белой. Но в 1914 году один из самых влиятельных докторов того времени понял, что белый цвет формы отвлекает во время операции. И тогда он стал надевать зеленую, а после и синюю форму.
Оказывается, кипенно-белый цвет формы может на несколько секунд буквально ослепить хирурга, который решил перевести взгляд с темно-красного цвета крови и внутренностей пациента на своих стоящих рядом ассистентов или стену операционной. Похожий эффект можно испытать, если выйти из тёмного помещения на улицу и посмотреть на снег, освещенный солнцем.
Синий и зелёный цвет формы хирургов обусловлен ещё и тем, что он помогает врачам стать более восприимчивым к нюансам оттенков красного. Это весьма полезно, так как позволяет акцентировать внимание на состоянии внутренних органов пациента, что минимизирует риск возникновения ошибки в ходе операции.
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Во многих профессиях ношение формы является обязательным. Например, доктора, проводящие операции, должны носить одинаковую зелёную или синюю форму....
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